باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بیمه سلامت ایران در گزارشی در خصوص نحوه تنظیم اسناد بیماران سرطانی در صندوق بیماران خاص، صعب العلاج و نادر اعلام کرد؛ شناسایی و نشاندار کردن بیماران مبتلا به سرطان در سطوح اولیه ارائه خدمت جهت ارجاع به منظور دریافت خدمات در سطوح بالاتر و احراز شرایط در قالب تشکیل پرونده، از مصادیق ارائه خدمت در قالب نظام ارجاع محسوب میشود.
در ادامه این گزارش آمده است، سازمانهای بیمهگر پایه مکلفند برای خدمات تحت پوشش بیمه پایه، صد درصد (۱۰۰%) تعرفه خدمات بستری، بستری اورژانس دارای پرونده و خدمات دارای پرونده با اقامت کمتر از ۶ ساعت (به استثنای دارو) را در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی پرداخت نمایند و بیمار در این موارد هزینهای پرداخت نکند.
شایان ذکر است طبق این گزارش، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است مابهالتفاوت هزینه دارو و ملزومات پزشکی تا سقف مورد تعهد سازمانهای بیمهگر پایه و همچنین خدمات فاقد پوشش که جنبه درمانی دارند (خدمات ستارهدار) برای بیماران نشاندار سرطانی (صرفاً در بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی) را از محل منابع صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج پرداخت کنند.