مدیر ارشد شرکت بهره برداری متروی تهران اعلام کرد: به‌علت نوسازی مسیر ریلی جنوبی خط یک، محدودیت موقت مسافرگیری از ۱۹ شهریور تا ۲۱ شهریور اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مجتبی بیات مدیر ارشد خط یک شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به محدودیت موقت در ۳ ایستگاه خط یک مترو تهران از چهارشنبه تا جمعه گفت: این اقدام در راستای ارتقای سطح ایمنی، پایداری زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت سفر مسافران در آینده صورت می‌گیرد و هرچند موجب محدودیت موقت در تردد خواهد شد، اما آثار مثبت آن در افزایش مطلوبیت خدمات مشهود خواهد بود.

وی افزود: در طول اجرای عملیات، اتوبوس‌های رایگان از ایستگاه علی‌آباد به سمت پایانه جنوب و بالعکس و همچنین ون‌ها و تاکسی‌های رایگان از ایستگاه شهید بخارایی به ایستگاه متروی علی‌آباد و پایانه جنوب، مسافران را از ساعت ۰۴:۳۰ تا ۲۳:۰۰ جابه‌جا می‌کنند. همچنین پذیرش مسافر در ایستگاه‌های علی‌آباد و پایانه جنوب نیز توسط شرکت بهره‌برداری مترو در این مدت به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

بیات در پایان ضمن عذرخواهی از شهروندان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی مسافران در استفاده از ناوگان جایگزین طی این مدت، نقشی مؤثر در روان‌سازی تردد دارد و اطمینان داریم نتایج این بهسازی‌ها در ارتقای ایمنی و رضایتمندی شهروندان به‌طور ملموس نمایان خواهد شد.

برچسب ها: خط یک مترو ، متروی تهران
خبرهای مرتبط
تأیید نرخ جدید کرایه سرویس مدارس پایتخت
بازگشت حرکت قطار‌های خط یک مترو به حالت عادی
متروی تهران در هفته اول مهر برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است
محدودیت خدمات‌رسانی در خط ۷ متروی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی