کارت بازی منیر الحدادی بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال تهران صادر شد و او می‌تواند از هفته سوم در لیگ برتر آبی‌ها را همراهی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال آماده است تا به زودی از خرید جدید خود رونمایی کند. «منیر الحدادی» مهاجم با تجربه فوتبال اسپانیا و بازیکن سابق بارسلونا، تا پایان هفته جاری وارد ایران خواهد شد و به صورت رسمی به جمع آبی‌پوشان تهرانی ملحق خواهد شد.

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، پس از ورود الحدادی به تهران، مراسم معارفه و رونمایی رسمی از او در محل باشگاه برگزار می‌شود. این بازیکن پس از مراسم، به تمرینات تیم اضافه خواهد شد تا هرچه سریع‌تر با کادر فنی و هم‌تیمی‌های جدید خود هماهنگ شود.

یکی از نکات مهم این انتقال، صدور کارت بازی و ITC این مهاجم مراکشی-اسپانیایی است. تمامی مجوز‌های بین‌المللی و ثبت قرارداد او نهایی شده و مشکلی برای همراهی تیم در دیدار‌های لیگ وجود ندارد. بنابراین، منیر الحدادی می‌تواند استقلال را در دیدار هفته سوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان همراهی کند.

با اضافه شدن الحدادی، خط حمله استقلال تقویت خواهد شد و آبی‌پوشان امیدوارند با بهره‌گیری از تجربه و کیفیت مهاجم جدید، عملکرد بهتری در ادامه فصل ارائه دهند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۰۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بدون تست پزشکی در ایفمارک چطور کارت بازی صادر شد؟!!!!!!!!
این روش غیر یکسان انجام مقررات خیلی بودار هست و بیش از بیش دخالت در فوتبال رو نشان میده.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اثرات مثبت سیدورف با اومدن ستاره های فوتبال اروپایی نمایان شد منتقدان کجایید
۱
۴
پاسخ دادن
