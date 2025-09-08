باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال آماده است تا به زودی از خرید جدید خود رونمایی کند. «منیر الحدادی» مهاجم با تجربه فوتبال اسپانیا و بازیکن سابق بارسلونا، تا پایان هفته جاری وارد ایران خواهد شد و به صورت رسمی به جمع آبی‌پوشان تهرانی ملحق خواهد شد.

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، پس از ورود الحدادی به تهران، مراسم معارفه و رونمایی رسمی از او در محل باشگاه برگزار می‌شود. این بازیکن پس از مراسم، به تمرینات تیم اضافه خواهد شد تا هرچه سریع‌تر با کادر فنی و هم‌تیمی‌های جدید خود هماهنگ شود.

یکی از نکات مهم این انتقال، صدور کارت بازی و ITC این مهاجم مراکشی-اسپانیایی است. تمامی مجوز‌های بین‌المللی و ثبت قرارداد او نهایی شده و مشکلی برای همراهی تیم در دیدار‌های لیگ وجود ندارد. بنابراین، منیر الحدادی می‌تواند استقلال را در دیدار هفته سوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان همراهی کند.

با اضافه شدن الحدادی، خط حمله استقلال تقویت خواهد شد و آبی‌پوشان امیدوارند با بهره‌گیری از تجربه و کیفیت مهاجم جدید، عملکرد بهتری در ادامه فصل ارائه دهند.