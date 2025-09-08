باشگاه خبرنگاران جوان - نبیاله علیپور بیان کرد: تامین آب مصرفی سالم و با کیفیت در سکوهای گازی پارس جنوبی ضروری است بر همین اساس پروژه بومیسازی و ساخت ۱۲ دستگاه آبشیرینکن ضد انفجار از سال ۱۳۹۸ با همکاری شرکتهای دانشبنیان داخلی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت تامین این تجهیزات در سکوهای گازی مطابق رویههای سازمان ملی استاندارد و دستورالعملهای عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس، این تجهیزات حیاتی برای نخستین بار در کشور بومیسازی شد.
عل پور با اشاره به اینکه پروژه ساخت کامل دستگاههای آبشیرینکن ضد انفجار پایان یافته و این دستگاهها در سکوهای تعیین شده پارس جنوبی نصب شده و یا در حال نصب هستند، اظهار کرد: دستگاههای آب شیرینکن ضد انفجار بومیسازی شده، با بهرهگیری از تجربیات و مدیریت دانش متخصصان عملیات تولید و بهرهبرداری نفت و گاز پارس و همچنین الزامات ایمنی مرتبط با خطرات احتمالی کار در سکوها و مطابق با استانداردهای داخلی و بینالمللی طراحی و ساخته شده اند.
وی تصریح کرد: با طراحی و ساخت این دستگاه، مشکلاتی نظیر تامین آب از طریق شناور، درگیری ناوگان شناوری مورد نیاز در بخش عملیات تولید و تعمیرات جهت انتقال آب، کاهش سطح کیفی آب مصرفی، تاخیر در تامین آب به دلیل شرایط ناپایدار دریا و هزینههای لجستیکی و همچنین تامین آب رفع شد.
علی پور افزود: توانمندی ساخت این دستگاه در کشور موجب شد تا ضمن تامین از طریق سازنده داخلی، از توان عملیاتی پشتیبانی در سایر بخشها استفاده شود و از سوی دیگر به دلیل صرفهجویی قابل توجه در هزینهها، از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل آید.
رئیس مهندسی مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به قابلیت استفاده از این فنآوری بومیسازی شده در مراحل طراحی و ساخت سکوهای جدید، تصریح کرد: با توجه به راهبری و بهرهبرداری از میدان پارس جنوبی در طول بیش از ۲۰ سال، تجربیات و مدیریت دانش گستردهای در حوزههای گوناگون فنی و مهندسی ایجاد شده است که با حمایت و همکاری همهجانبه وزارت نفت و شرکتهای تابعه با سازندگان و شرکتهای دانشبنیان داخلی، تولیدات کاربردی و مهمی را برای استفاده در صنعت نفت و به ویژه سکوهای گازی پارس جنوبی به دنبال داشته است.
منبع:روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس