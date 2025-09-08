مدیر جهاد کشاورزی کازرون از حمل بیش از هزار و ۲۰۰ تن بذر گندم گواهی شده، پرورشی و مادری به دیگر شهرستان‌های استان فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرهمند آقایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اظهار کرد: عملیات ضدعفونی و بوجاری از اواسط شهریور ماه آغاز شده و تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت و روزانه حدود ۲۵ تن گندم در این ایستگاه بوجاری و ضدعفونی می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا پایان عملیات بیش از هزار و ۲۰۰ تن بذر گواهی شده، پرورشی و مادری علاوه بر تامین نیاز شهرستان به شهرستان‌های نورآباد، رستم و کوهچنار حمل شود. غالب ارقام، کریم دهدشت، ساورز و آبان است.   

آقایی افزود: هر ساله دوره‌های آموزشی جهت بالا بردن آگاهی کارشناسان حاضر در این ایستگاه در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال زرقان برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه در شهرستان بیماری سیاهک آشکار و پنهان گندم هر دو توام و به صورت پراکنده در مناطق مختلف وجود دارد لذا براساس دستورالعمل جدید ضدعفونی بذور گندم و جو ارسالی از سازمان حفظ نباتات و مصوبات کمیته بذر استان، سموم قابل استفاده در ضدعفونی بذور طبقات مادری و پرورشی سم دیفنو کونازول تعیین شد.

 مدیر جهاد کشاورزی کازرون تصریح کرد: همچنین مقرر شده است بذور گندم در طبقه گواهی شده شرکت‌های تولید کننده بذر باید ۵۰ درصد از سهمیه تولید بذر را با قارچ کش راکسیل FS ۶% و ۵۰ درصد مابقی با قارچ کش دیفنوکونازول FS ۳% و مطابق با دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو ضدعفونی کنند.

 او بیان کرد: آنگاه لیبل مشخصات بذر در کیسه‌ها قرار گرفته و توسط کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از پارت‌های ۳۰ تنی نمونه برداری و مطابق استاندارد‌های لازم (آزمون خلوص بذر، قوه نامیه و غیره) بررسی‌ها انجام می‌گیرد.  

آقایی گفت: بعد از تایید مرکز تحقیقات برچسب ها، مهر می‌شوند و آماده توزیع بین بهره برداران است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون افزود: بازدید‌های فنی به صورت دوره‌ای تا پایان عملیات بوجاری و ضدعفونی توسط کارشناسان زراعت، حفظ نباتات و مکانیزاسیون با نظارت مستقیم مدیر شهرستان صورت می‌گیرد.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

