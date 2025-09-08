۷ سوال نمایندگان مجلس از وزرای کشاورزی، نیرو، آموزش و پروش و علوم و تحقیقات در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال الهام آزاد نماینده نائین خور و بیابانک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنامه و اقداماتشان در خصوص لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های آبخیزداری

سوال محمد منان رئیسی نماینده قم و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور

سوال علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت کاهش حقابه‌های چاه‌های کشاورزی و عدم انجام تعهدات و تعهدات وعده داده شده چیست؟

سوال علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص عدم مدیریت صحیح در مورد مدیریت منابع آب حوزه آبریز بین استانی و ناترازی منابع آب در استان‌ها از جمله سد فینیس

سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ به‌رغم بودجه ۱۴۰۴ کل کشور چیست؟

سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی دام و صنایع روستایی

سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز از وزیر نیرو در خصوص علت عدم ارائه برنامه اجرایی کوتاه مدت جهت تأمین نیروی برق در تابستان سال جاری و علت گرانی و ابلاغ تعرفه‌های جدید هزینه‌های انشعاب برق در مناطق گرمسیر و علت قطع مکرر برق و کوتاهی در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها

برچسب ها: اعلام وصول ، سوال نمایندگان از وزرا
خبرهای مرتبط
هزینه‌کرد استقلال و پرسپولیس زیر ذره‌بین مجلس؛
راستینه: برای حق پخش تلویزیونی، ردیف بودجه تعریف می‌شود
موافقت مجلس با بررسی افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی
تکلیف مجلس به دولت برای گسترش رشته‌های ورزشی دریامحور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
عراقچی وارد تونس شد
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
آخرین اخبار
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر