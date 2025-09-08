۷ سوال نمایندگان مجلس از وزرای کشاورزی، نیرو، آموزش و پروش و علوم و تحقیقات در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا جباری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال الهام آزاد نماینده نائین خور و بیابانک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنامه و اقداماتشان در خصوص لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های آبخیزداری

سوال محمد منان رئیسی نماینده قم و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور

سوال علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت کاهش حقابه‌های چاه‌های کشاورزی و عدم انجام تعهدات و تعهدات وعده داده شده چیست؟

سوال علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص عدم مدیریت صحیح در مورد مدیریت منابع آب حوزه آبریز بین استانی و ناترازی منابع آب در استان‌ها از جمله سد فینیس

سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ به‌رغم بودجه ۱۴۰۴ کل کشور چیست؟

سوال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی دام و صنایع روستایی

سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز از وزیر نیرو در خصوص علت عدم ارائه برنامه اجرایی کوتاه مدت جهت تأمین نیروی برق در تابستان سال جاری و علت گرانی و ابلاغ تعرفه‌های جدید هزینه‌های انشعاب برق در مناطق گرمسیر و علت قطع مکرر برق و کوتاهی در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها