به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و همزمان با هفته قزوین، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در بوستان ملی باراجین برگزار می‌شود و شبکه قزوین این مراسم را به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و همزمان با هفته قزوین، جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» همراه با جشنواره سنتی قیمه‌نثار روز چهارشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ در بوستان ملی باراجین برگزار می‌شود و شبکه قزوین این مراسم را به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

این جشن بزرگ با بخش‌های متنوعی همچون گذر بازی و سرگرمی، اجرای بازی‌های بومی و محلی، ایستگاه‌های پذیرایی و حضور شخصیت محبوب کودک و نوجوان «خاله نرگس» همراه است.

سیمای مرکز قزوین با استقرار واحد سیار تلویزیونی در محل برگزاری، پوشش کامل برنامه را برای مخاطبان فراهم می‌کند. در این ویژه‌برنامه، مجریان صدا و سیمای مرکز قزوین به اجرای برنامه خواهند پرداخت و گزارش‌های مردمی، گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان جشنواره و مصاحبه با خانواده‌ها و هنرمندان حاضر در مراسم به‌طور زنده روی آنتن می‌رود.

پخش مستقیم این جشن، فرصتی برای نمایش شور و نشاط اجتماعی و معرفی فرهنگ و آیین‌های اصیل استان قزوین است و سیمای مرکز قزوین تلاش می‌کند با انعکاس لحظه‌به‌لحظه این رویداد، همراه همیشگی مردم استان در جشن‌های مذهبی و ملی باشد.

برچسب ها: پیامبر مهربانی ، شبکه قزوین
خبرهای مرتبط
روزتان بخیر؛ صبحی پر از امید، آگاهی و زندگی در قاب تلویزیون قزوین
ویژه برنامه‌های شبکه قزوین در روز‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد
روایتی متفاوت از زنان قهرمان در قاب تلویزیون قزوین+ تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیر عمد به مناسبت هفته وحدت
قرارداد تسهیلات بانکی برای بیش از ۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قزوین
پوشش زنده جشن بزرگ پیامبر مهربانی توسط سیمای مرکز قزوین
پخش ویژه‌برنامه رادیویی سکو در رادیو قزوین
آخرین اخبار
پخش ویژه‌برنامه رادیویی سکو در رادیو قزوین
پوشش زنده جشن بزرگ پیامبر مهربانی توسط سیمای مرکز قزوین
قرارداد تسهیلات بانکی برای بیش از ۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قزوین
آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیر عمد به مناسبت هفته وحدت
اطلاعیه محیط زیست قزوین در خصوص مدیریت تعارضات حیات وحش الموت
اتصال دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی به سامانه یکپارچه معاینه فنی در قزوین
حمله پلنگ به گله گوسفندان در الموت شرقی+ فیلم