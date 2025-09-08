باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و همزمان با هفته قزوین، جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» همراه با جشنواره سنتی قیمه‌نثار روز چهارشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ در بوستان ملی باراجین برگزار می‌شود و شبکه قزوین این مراسم را به‌صورت زنده پوشش می‌دهد.

این جشن بزرگ با بخش‌های متنوعی همچون گذر بازی و سرگرمی، اجرای بازی‌های بومی و محلی، ایستگاه‌های پذیرایی و حضور شخصیت محبوب کودک و نوجوان «خاله نرگس» همراه است.

سیمای مرکز قزوین با استقرار واحد سیار تلویزیونی در محل برگزاری، پوشش کامل برنامه را برای مخاطبان فراهم می‌کند. در این ویژه‌برنامه، مجریان صدا و سیمای مرکز قزوین به اجرای برنامه خواهند پرداخت و گزارش‌های مردمی، گفت‌و‌گو با شرکت‌کنندگان جشنواره و مصاحبه با خانواده‌ها و هنرمندان حاضر در مراسم به‌طور زنده روی آنتن می‌رود.

پخش مستقیم این جشن، فرصتی برای نمایش شور و نشاط اجتماعی و معرفی فرهنگ و آیین‌های اصیل استان قزوین است و سیمای مرکز قزوین تلاش می‌کند با انعکاس لحظه‌به‌لحظه این رویداد، همراه همیشگی مردم استان در جشن‌های مذهبی و ملی باشد.