باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد تقوی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولویت گروه کالایی لوازمالتحریر و پوشاک، کیف و کفش را همزمان با سراسر کشور و به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری مأموران انتظامی و پلیسهای تخصصی اجرا کردند.
او افزود: با اجرای این طرح و در عملیاتهای مختلف پلیسی ۸۷۰ ثوب انواع البسه، ۹۹۵ عدد انواع لوازم نوشتاری، ۱۰ هزار لیتر سوخت، ۱۲۲ گرم طلا، یک تن و ۱۸۰ کیلو الوار جنگلی و ۴۴۰ بسته تنباکو کشف شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری ۶ نفر و تشکیل ۷ فقره پرونده دررابطه با کشفیات بهدستآمده و توقیف ۲ دستگاه خودرو گفت: ارزش کشفیات این طرح ۳۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال است.
سردار تقوی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان و ناامنکنندگان اقتصاد کشور یکی از اولویتهای مأموریتی پلیس بوده و با جدیت در مجموعه فرماندهی انتظامی استان اردبیل در حال پیگیری و اجرا است.
منبع: فارس