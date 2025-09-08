مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد آخرین وضعیت تخصیص سرویس مدرسه به دانش آموزان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ شادی مالکی در خصوص آخرین تمهیدات سازمان تاکسیرانی شهر تهران در خصوص بازگشایی مدارس و افزایش سفر‌های درون شهری، گفت: هیئت تطبیق فرمانداری تهران مصوبه شورای شهر مبنی بر افزایش ۳۶.۸ درصدی افزایش نرخ سرویس مدرسه را قبول کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹ هزار دانش آموز تهرانی در سامانه سپند ثبت نام کردند که از این میان ۱۲۰ شرکت نیز تأییدیه‌های لازم و احراز هویت آنها توسط سازمان تاکسیرانی انجام شده است، افزود: ۵۰۰۰ دانش‌آموز استثنایی نیز از ابتدای مهرماه خدمات سازمان تاکسیرانی را در قالب سرویس مدرسه دریافت خواهند کرد و از امروز دوشنبه، اقدامات لازم جهت تخصیص ناوگان به دانش آموزان آغاز می‌شود و از اول مهر ماه همه دانش آموزان می‌توانند خدمت سرویس مدرسه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه یکی از تدابیر سازمان تاکسیرانی افزایش نظارت بر خطوط تاکسی است، ادامه داد: از آنجایی که با شروع سال تحصیلی تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان از تاکسی گردشی استفاده می‌کنند اقدامات نظارتی برای نظارت بر تاکسی‌ها به خصوص تاکسی‌های گردشی انجام شده است و نظارت‌های خودرویی نیز در تمام پایانه‌ها و خطوط تاکسیرانی از ابتدای مهر ماه تشدید خواهد شد.

وی همچنین از تقویت خطوط پرتقاضا در تهران خبر داد و گفت: این تمهیدات را به خصوص در ساعات پیک ترافیک برای اعزام بخشی از تاکسی‌های گردشی به خطوط پر تقاضا در دستور کار قرار خواهیم داد تا شاهد کاهش معطلی مسافران باشیم.

وی اظهار کرد: معمولا با بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با یک حجم انبوهی از تقاضای سفر به ویژه در خطوط منتهی به مراکز و دانشگاه‌ها مواجه می‌شویم که درصدد آن هستیم که با تزریق تاکسی‌های گردشی در ساعات اوج ترافیک و همچنین استفاده از تاکسی‌های برخط این مسئله را حل و فصل کنیم.

منبع: ایسنا