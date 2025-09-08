باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
صهیونیست‌ها ورودی روستایی در جنین را بستند + فیلم

منابع خبری از حمله نیروهای اشغالگر صهیونیستی به روستاها و شهرک‌ها در رام الله، جنین و نابلس خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع محلی فلسطینی گزارش دادند که بولدوزرهای ارتش اسرائیل ورودی روستای الجدیده در جنوب جنین واقع در شمال کرانه باختری را بستند.

 

