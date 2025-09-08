پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ علی اکبریان آذر گفت: حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز خط قرمز پلیس است و هیچگونه تسامح و اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به پیامدهای ناگوار و تهدیدات امنیتی ناشی از حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز گرم و سرد اظهار کرد: هموطنانی که سلاح غیرمجاز خود را به صورت اختیاری به یگانهای انتظامی تحویل دهند، مشمول بخشودگی و معافیت از مجازاتهای قانونی خواهند شد.
اکبریان آذر ادامه داد: هدف پلیس از اجرای این طرح حفظ امنیت و آرامش جامعه است و از شهروندان درخواست میشود در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما