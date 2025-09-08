معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از آغاز طرح جمع‌آوری سلاح غیرمجاز و برخورد قاطع با دارندگان این گونه سلاح‌ها در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ علی اکبریان آذر گفت: حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز خط قرمز پلیس است و هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به پیامد‌های ناگوار و تهدیدات امنیتی ناشی از حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز گرم و سرد اظهار کرد: هموطنانی که سلاح غیرمجاز خود را به صورت اختیاری به یگان‌های انتظامی تحویل دهند، مشمول بخشودگی و معافیت از مجازات‌های قانونی خواهند شد.

اکبریان آذر ادامه داد: هدف پلیس از اجرای این طرح حفظ امنیت و آرامش جامعه است و از شهروندان درخواست می‌شود در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، همکاری و مشارکت فعال داشته باشند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: فرمانده انتظامی ، سلاح غیرمجاز
