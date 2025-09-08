مرضیه شفیعی نوجوان ۱۵ ساله عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه، موفق به کسب نشان نقره مسابقه بین‌المللی نقاشی هیکاری ژاپن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، سی‌ودومین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن «هیکاری» ژاپن در سال ۲۰۲۵ با موضوع «شخصیت، احساسات، عواطف، افکار و عقاید» برگزار شد و از میان ۱۱ هزار و ۴۷۹ اثر رسیده از ۶۸ کشور جهان، برگزیدگان معرفی شدند.

مرضیه شفیعی نوجوان ۱۵ ساله عضو مرکز فرهنگی‌هنری بشرویه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، با خلق اثر خلاقانه خود، موفق به کسب نشان نقره (لوح تقدیر نشان نقره) این دوره از مسابقه ژاپن شد.

از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۴۶ اثر هنری به مسابقه ارسال شده بود و حضور نوجوانان ایرانی در جمع برگزیدگان، نشان‌دهنده استعداد و توانمندی نسل جوان در عرصه هنر است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
?
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
واقعا‌ زیبا‌ بود
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
انشالله فرشچیان دیگری از سرزمین ایران زمین باشی. عزیزم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
احسنت ، خیلی زیبا ، دست گلت درد نکنه ، با آرزوی بهترینها و اولین مدال گیرنده ی طلا در جهان باشی♥️?
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ر.خ
۰۸:۵۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چقدر قشنگه? پر از عشق و احساس
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بنی ادم
۰۵:۰۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام
احسنت دختر ایران که نام ایران را بلند آوازه کردی
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
احسنت
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه نقاشی قشنگی،باریکلام
۱
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
فرزند ایران دمت گرم تشکر تشکر که برای ایران افتخار آوردی
۱
۴۰
پاسخ دادن
