باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حضرتی در جلسه هماهنگی اجرای گشت‌های مشترک طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس با بیان اینکه این طرح تا ۱۹ مهر در استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، درج نشدن قیمت و فروش اجباری کالا می‌توانند مراتب را در سامانه اینترنتی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند تا گزارش آنها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به بالا بودن جرایم تخلفات صنفی، از متصدیان واحد‌های صنفی انتظار می‌رود به درج کامل قیمت‌ها و نگهداری فاکتور‌های خرید کالا در واحد صنفی، برای ارایه به بازرسان جدیت کامل داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید کالا‌های مرتبط، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزش گفت: در این طرح نظارتی کالا‌هایی از جمله نوشت افزار، کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی و همچنین خدمات آموزشی، شهریه مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی و سرویس مدارس مورد رصد و نظارت بازرسان قرار می‌گیرد.

حضرتی ادامه داد: در طول اجرای این طرح از ظرفیت سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف، اتحادیه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌ها برای بازرسی و رصد دقیق کالا‌ها و خدمات هدف استفاده خواهد شد و هم افزایی و همراهی این دستگاه‌ها به اجرای هرچه بهتر این طرح کمک خواهد کرد.

وی یادآور شد: برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی و رسیدگی سریع و به موقع به پرونده‌های تشکیل شده و نظارت بر گروه‌های کالایی هدف و خدمات آموزشی از مهمترین اولویت‌های اجرای این طرح نظارتی است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما