باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - ویژه‌برنامه زنده رادیویی سکو با هدف تحلیل و بررسی مسائل ورزش استان، رسیدگی به موانع و مشکلات ورزشی و همچنین اطلاع‌رسانی تازه‌ترین اخبار و رویداد‌های ورزشی قزوین تهیه و پخش می‌شود. «سکو» با دعوت از ورزشکاران، مسئولان هیئت‌های ورزشی و پیشکسوتان، فضایی برای گفت‌و‌گو و طرح دغدغه‌های جامعه ورزشی استان فراهم می‌کند.

از دیگر بخش‌های جذاب این ویژه‌برنامه می‌توان به گفت‌و‌گو با پیشکسوتان ورزشی، نگاه طنز به ورزش، گزارش‌های میدانی و پوشش رویداد‌های ورزشی اشاره کرد که بر جذابیت آن برای شنوندگان می‌افزاید.

این ویژه‌برنامه رادیویی به تهیه‌کنندگی کوروش دهخدانیا و گویندگی مهدی چگینی، روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه روی آنتن رادیو قزوین می‌رود.

ویژه‌برنامه «سکو» تلاش دارد با نگاه نقادانه و در عین حال صمیمی، زمینه ارتقای سطح ورزش استان قزوین را فراهم کرده و پل ارتباطی میان مسئولان و علاقه‌مندان به ورزش باشد.