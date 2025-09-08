مجید افلاکی سرمربی تیم ملی تکواندو مردان ایران، کاپیتان تیمش را انتخاب و معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان، دوم لغایت هشتم آبان ماه به میزبانی چین و در شهر ووشی برگزار خواهد شد. تیم ملی مردان ایران با ترکیبی کامل در این دوره از مسابقات شرکت می‌کند.

بر همین اساس و با تصمیم مجید افلاکی سرمربی تیم ملی تکواندو، مهران برخورداری دارنده مدال نقره المپیک پاریس ۲۰۲۴؛ به عنوان کاپیتان تیم ملی در رقابت‌های جهانی معرفی شد.

علی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی ترکیب تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

