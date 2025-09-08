معاریو هشدار داد که حمله به فرودگاه رامون، می‌تواند صنعت هوانوردی اسرائیل را خدشه‌دار کرده و شرکت‌های هواپیمایی خارجی را به لغو پرواز‌ها وادار سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «معاریو» تایید کرد که هدف قرار دادن «فرودگاه رامون» بحران‌های چندگانه رژیم تروریستی اسرائیل، به‌ویژه در بخش هوانوردی و ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری آن را تشدید خواهد کرد.

این روزنامه صهیونیستی نوشت: «حمله پهپادی یمن به سالن فرودگاه رامون می‌تواند پیامد‌های وخیمی بر اعتبار فرودگاه و بخش هوانوردی اسرائیل داشته باشد.»

«معاریو» افزود: «حمله یمن به فرودگاه رامون ممکن است شرکت‌های هواپیمایی خارجی را که اخیرا بازگشته بودند، وادار به بازنگری در تصمیم خود کند.» این امر اشاره به گمانه‌زنی‌ها در مورد بازگشت گسترده‌تر انزوای بین‌المللی در زمینه حمل و نقل هوایی دارد.

این روزنامه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی نیاز دارد تا «فرمان (شماره ۸ - همگرایی فوری) را برای آغاز یک کارزار فوری و گسترده با هدف قانع کردن شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای عدم لغو پرواز‌های خود» صادر کند، در حالی که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد.

حمله به فرودگاه بن گوریون در اوایل ماه مه گذشته که موشک به محوطه فرودگاه رسید، ده‌ها شرکت را مجبور به ترک رژیم تروریستی اسرائیل کرد. این در حالی است که حمله به فرودگاه رامون، مستقیما سالن فرودگاه را هدف قرار داد و نه محوطه آن، که این امر منجر به انزوای هوایی بین‌المللی بیشتری نسبت به قبل برای این رژیم تروریستی خواهد شد.

معاریو به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی صهیونیستی «آرکیا» گفت: «هدف قرار دادن فرودگاه رامون قطعا رویدادی است که می‌تواند پیامد‌هایی در حوزه هوانوردی داشته باشد.»

منبع: المسیره

برچسب ها: عملیات یمن ، نیروهای یمنی ، موشک یمن
خبرهای مرتبط
آژیر خطر در تل‌آویو به صدا درآمد
آتش‌سوزی در مرکز اسرائیل بر اثر سقوط ترکش‌های موشک یمن
یمنی‌ها بازهم اسرائیل را هدف گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
کارائیب در آتش: مادورو و قمار بزرگ مقاومت
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
حماس: برای دستیابی به توافق تامین‌کننده منافع ملت فلسطین آمادگی داریم
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
نشست اضطراری بریکس امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
رونمایی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد + فیلم
آخرین اخبار
دور جدیدی از مذاکرات سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
دسترسی به برخی پلتفرم‌های آنلاین در ترکیه محدود شد
شکست سخت مایلی در انتخابات بوینس آیرس
شمار آوارگان سیل پاکستان به ۱.۸ میلیون نفر رسید
ترامپ و اپستین: رئیس مجلس آمریکا پشت ترامپ را خالی کرد
نشست اضطراری بریکس امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود
کاهش ۱۲ درصدی صادرات چین به آمریکا
اعتصاب ۷ روزه کارکنان متروی لندن و اختلال گسترده در رفت و آمد
چین یک نماینده مجلس ژاپن را تحریم کرد
زلنسکی: ترامپ هرچه را که پوتین می‌خواست به او داد
دستور مادورو برای استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز کلمبیا
ترامپ: برخی از سران اروپا برای بحث در مورد اوکراین به آمریکا می‌آیند
چین چگونه با تحریم‌های بین المللی مقابله می‌کند؟
قشر کارگر بازنده اصلی حباب هوش مصنوعی هستند
سکوت آمریکا در برابر رنج افغانستان؛ تکرار تاریخی یک رویکرد فاجعه‌بار
کارائیب در آتش: مادورو و قمار بزرگ مقاومت
آمریکا برای نبردهای هوایی قرن بیست و یک آماده نیست
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
حماس: برای دستیابی به توافق تامین‌کننده منافع ملت فلسطین آمادگی داریم
گروسی: ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
رونمایی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد + فیلم
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه