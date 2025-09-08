باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «معاریو» تایید کرد که هدف قرار دادن «فرودگاه رامون» بحرانهای چندگانه رژیم تروریستی اسرائیل، بهویژه در بخش هوانوردی و ارتباطات اقتصادی، تجاری و گردشگری آن را تشدید خواهد کرد.
این روزنامه صهیونیستی نوشت: «حمله پهپادی یمن به سالن فرودگاه رامون میتواند پیامدهای وخیمی بر اعتبار فرودگاه و بخش هوانوردی اسرائیل داشته باشد.»
«معاریو» افزود: «حمله یمن به فرودگاه رامون ممکن است شرکتهای هواپیمایی خارجی را که اخیرا بازگشته بودند، وادار به بازنگری در تصمیم خود کند.» این امر اشاره به گمانهزنیها در مورد بازگشت گستردهتر انزوای بینالمللی در زمینه حمل و نقل هوایی دارد.
این روزنامه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی نیاز دارد تا «فرمان (شماره ۸ - همگرایی فوری) را برای آغاز یک کارزار فوری و گسترده با هدف قانع کردن شرکتهای هواپیمایی خارجی برای عدم لغو پروازهای خود» صادر کند، در حالی که شواهد خلاف آن را نشان میدهد.
حمله به فرودگاه بن گوریون در اوایل ماه مه گذشته که موشک به محوطه فرودگاه رسید، دهها شرکت را مجبور به ترک رژیم تروریستی اسرائیل کرد. این در حالی است که حمله به فرودگاه رامون، مستقیما سالن فرودگاه را هدف قرار داد و نه محوطه آن، که این امر منجر به انزوای هوایی بینالمللی بیشتری نسبت به قبل برای این رژیم تروریستی خواهد شد.
معاریو به نقل از مدیرعامل شرکت هواپیمایی صهیونیستی «آرکیا» گفت: «هدف قرار دادن فرودگاه رامون قطعا رویدادی است که میتواند پیامدهایی در حوزه هوانوردی داشته باشد.»
منبع: المسیره