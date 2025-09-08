باشگاه خبرنگاران جوان - شجعی مدیر اداره بحران سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی: فن آوری بیوگاز تأثیر زیادی در افزایش باروری خاک و بهره وری در بخش کشاورزی دارد. مشاور رئیس سازمان و رئیس گروه توسعه پایدار با همراهی مدیر اداره بحران، معاون مدیر زراعت استان، رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق و کارشناس مسئول تغذیه تولیدات گیاهی نیشابور از دو مجموعه تولید بیوگاز بازدید بعمل آوردند. شجعی مدیر اداره بحران سازمان جهادکشاورزی درحاشیه این بازدید گفت:دولت سه همت برای رونق تولید در سال جاری در نظر گرفته است.

وی افزود: این مجموعه‌ها در سالی که مزین به «سرمایه گذاری برای تولید» توسط مقام معظم رهبری شده است، می‌تواند نقش مهم و راهبردی در تأمین و جبران ناترازی انرژی داشته باشد. شجعی در حاشیه روز مزرعه‌ای که در مجموعه ۴۰ هکتاری باغ پسته محمدی در روستای رستم آباد نیشابور توسط جهادکشاورزی بخش مرکزی برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های این مجموعه در تولید و استفاده از فن آوری بیوگاز گفت: تولید گاز توسط این روش می‌تواند در تأمین سیستم گرمایشی و تولید برق و کود فرآوری شده در باغات و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. وی اذعان داشت: کود حاصله در این روش در اثر فعالیت‌های میکرو ارگانیسم‌ها دارای مواد مغذی غنی شده‌ای است که در افزایش ماده آلی خاک و نیاز‌های اساسی گیاه نقش مهمی ایفا خواهد کرد. شجعی همچنین تصریح کرد:در باغات یا مزارعی که از کود حاصله از تکنیک بیوگاز استفاده شده بعلت تقویت گیاه، مقاومت بالایی نسبت به خسارت آفات نشان داده و سبزینگی و نهایتاً عملکرد بالاتری نسبت به باغاتی که از این روش استفاده نمی‌کنند نشان می‌دهد. در ادامه باغداران بخش مرکزی با جزئیات این روش از نزدیک آشنا شدند و مقایسه‌ای بین این باغ و سایر باغات داشتند.

لازم به ذکر است شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق تا کنون ۱۰ پروژه بیوگاز در شهرستان نیشابور را به بهره برداری رسانده است.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.