مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی شهریور به ۱۴۸ میلیون قطعه برسد که براین اساس نگرانی در ارتباط با آینده بازار نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار سامانه سماصط در خردادماه ۱۴۲ میلیون قطعه، تیرماه بیش از ۱۵۱ میلیون قطعه و مرداد ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است و همواره پیش بینی می شود که جوجه ریزی شهریور به ۱۴۸ میلیون قطعه برسد.

به گفته وی، با توجه به کاهش تنش های گرمایی و میزان جوجه ریزی، نگرانی در آینده بازار مرغ نداریم.

کمالی سروستانی متوسط تولید ماهانه مرغ را ۲۴۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: با توجه به سرانه مصرف، تولید ماهانه ۲۳۰ هزارتن مرغ جوابگوی نیاز کشور و ذخایر استراتژیک است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده در مناطق مختلف ۸۶ تا ۹۷ هزارتومان اعلام کرد و گفت: کشور در شرایطی قرار دارد که نباید انتظار داشت قیمت مرغ از ابتدا تا پایان سال یکسان باشد و همواره تورم، دارو و مکمل بر هزینه تمام شده تولید اثر گذار است.

وی با بیان اینکه مشکلی در تولید مرغ نداریم، تصریح کرد: با افزایش عرضه بیش از تقاضا، قیمت کاهش می یابد که براین اساس دولت باید مجوز صادرات مرغ صادر کند.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار‌مرغ ، قیمت مرغ
خبرهای مرتبط
کاهش قیمت مرغ طی روز‌های آتی در بازار
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
بازار مرغ با کاهش تنش گرمایی متعادل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم