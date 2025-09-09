مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی شهریور به ۱۴۸ میلیون قطعه برسد که براین اساس نگرانی در ارتباط با آینده بازار نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس آمار سامانه سماصط در خردادماه ۱۴۲ میلیون قطعه، تیرماه بیش از ۱۵۱ میلیون قطعه و مرداد ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است و همواره پیش بینی می شود که جوجه ریزی شهریور به ۱۴۸ میلیون قطعه برسد.

به گفته وی، با توجه به کاهش تنش های گرمایی و میزان جوجه ریزی، نگرانی در آینده بازار مرغ نداریم.

کمالی سروستانی متوسط تولید ماهانه مرغ را ۲۴۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: با توجه به سرانه مصرف، تولید ماهانه ۲۳۰ هزارتن مرغ جوابگوی نیاز کشور و ذخایر استراتژیک است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده در مناطق مختلف ۸۶ تا ۹۷ هزارتومان اعلام کرد و گفت: کشور در شرایطی قرار دارد که نباید انتظار داشت قیمت مرغ از ابتدا تا پایان سال یکسان باشد و همواره تورم، دارو و مکمل بر هزینه تمام شده تولید اثر گذار است.

وی با بیان اینکه مشکلی در تولید مرغ نداریم، تصریح کرد: با افزایش عرضه بیش از تقاضا، قیمت کاهش می یابد که براین اساس دولت باید مجوز صادرات مرغ صادر کند.