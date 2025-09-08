باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در ۲۴ مردادماه اعلام شد و کارنامه داوطلبان شرکت کننده شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و داوطلبان می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بیش از ۲۵۰ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان اولیه کنکور تا به امروز نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کردند، تصریح کرد: مهلت انتخاب رشته مجازین کنکور با در نظر گرفتن مهلت تمدید، فردا سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه به پایان می‌رسد و داوطلبان فرایند انتخاب رشته خود را به ساعت‌های پایانی مولول نکنند.

کریمیان تاکید کرد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ نیز ۸ شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار گرفته است. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اصلاحیه دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکوری‌ها تاکید کرد: دفترچه انتخاب رشته نیز روز یکشنبه، ۹ شهریور منتشر شد و برنامه‌ریزی شده است فرایند انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا فردا سه‌شنبه، ۱۸ شهریور انجام شود.

به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، متقاضیانی که در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و غایب جلسه آزمون بودند، نیازی به ثبت‌نام برای پذیرش در رشته‌های صرفاً با سابقه تحصیلی ندارند و می‌توانند در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی، حداکثر تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند.

وی یادآور شد: ظرفیتی که تاکنون از سوی دانشگاه‌ها به عنوان ظرفیت پذیرش دانشجو به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده، تعداد ۴۵۴ هزار نفر است.

