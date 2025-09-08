سخنگوی شهردار تهران گفت: تاکنون ۱۷۴۵ تاکسی برقی وارد شده و پلاک‌گذاری آنها انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهردار تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت گفت: در ابتدای دوره مدیریت فعلی، تهران تنها ۷۲۰۰ تاکسی و ۶۰۰۰ دستگاه ون در ناوگان تاکسیرانی داشت و بخش بزرگی از این خودرو‌ها فرسوده بودند و نیاز فوری به نوسازی داشتند.

وی افزود: در این دوره، بیش از ۱۱ هزار تاکسی نوسازی شده و به چرخه خدمات‌رسانی بازگشته‌اند که این اقدام یکی از گسترده‌ترین طرح‌های نوسازی در ناوگان تاکسیرانی طی سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

محمدخانی با تأکید بر رویکرد حمل‌ونقل پاک در برنامه‌های شهرداری تهران ادامه داد: در راستای توسعه ناوگان برقی، تاکنون ۱۷۴۵ دستگاه تاکسی برقی وارد تهران شده و فرآیند پلاک‌گذاری آنها نیز انجام شده است.

وی همچنین از تأمین خودرو‌های برقی برای سایر بخش‌ها خبر داد و گفت: ۱۵۰ دستگاه خودروی برقی برای نیروی راهور تهیه شده و ۱۷۰ دستگاه تاکسی برقی نیز برای بهره‌برداری توسط بخش خصوصی خریداری شده است.

سخنگوی شهردار تهران در پایان با اشاره به جهت‌گیری زیست‌محیطی مدیریت شهری گفت: حرکت به‌سمت نوسازی ناوگان فرسوده و توسعه ناوگان برقی، بخشی از سیاست کلان شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا، افزایش کیفیت زندگی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی در پایتخت است.

برچسب ها: شهرداری ، تاکسی
