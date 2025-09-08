باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم اندیشی سازمان تبلیغات اسلامی با حضور حجت الاسلام باقربیک مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

حجت الاسلام باقربیک درباره تجاوز اخیر اسرائیل و نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: امروز در این جنگ ترکیبی که درگیر آن هستیم رسانه مهمترین نقش را در پیروزی این جنگ ایفا می‌کند.

وی گفت: ما در مساله رسانه اگر دست برتر را داشته باشیم حتما در صحنه بین المللی هم اینگونه خواهیم بود، کما اینکه در میدان هم دست برتر را داریم، ما در جنگ ۱۲ روزه با بزرگترین ابرقدرت دنیا جنگیدیم، چرا که اسرائیل به نیابت از دنیا با ما میجنگید، ما در صحنه نبرد دست برتر را داشتیم، اما در صحنه بین المللی وقتی صدای ما رسا خواهد بود که در عرصه رسانه دست برتر را داشته باشیم.

وی درباره اداره کل متبوعش گفت: دو سالی است اداره کل تبلیغات شهرستان‌های استان تهران از تهران منفک شده و با دو اداره کل کار را پیش میبریم، بخاطر تمرکز در شهرستان‌ها این تصمیم در سازمان تبلیغات اخذ شد تا در شهرستان‌ها اداره کل منفک شود.

وی گفت: ماموریت اصلی ما که توسط رهبری ترسیم شده «جهاد تبیین» است، ایشان فرمودند افرادی که تریبون دارند اولین وظیفه شان جهاد تبیین است لذا سعی کرده و میکنیم جهاد تبیین را با شبکه هایی، چون هیات، بانوان و... عملیاتی کنیم، قرارگاهی به نام نوجوانی داریم که هم برای دختران و پسران برنامه‌هایی تدارک شده است. از اردو‌ی آموزش رسانه تا دختران حاج قاسم؛ ما در جنگ دوازده روزه یا سایر بحران‌ها وظیفه مان جهاد تبیین است، حتی در بحث «زندگی با آیه‌ها» هم آیاتی که درباره مقاومت را ترویج می‌دهیم که البته آنهم با نگاه تبیینی است.

وی اضافه کرد: در مدیریت مساجد طبق سند قرارگاه مسجد چند دستگاه ایفای نقش میکنند، ما در قرارگاه به این نتیجه رسیدیم مساجد را آماده کنیم تا در صورت بحران مردم به مساجد بروند.

حجت الاسلام باقربیک درباره وظیفه اهالی رسانه در امر جهاد تبیین گفت: ما از اهالی رسانه استقبال کرده و توصیه می‌کنیم به حضور اهالی رسانه در برنامه‌های سازمان تبلیغات؛ در شهرستان‌ها متاسفانه فعالیتهایشان آنطور که باید دیده نمی‌شود، ما هم افراد نخبه در شهرستان‌ها داریم و هم هیات‌های تراز و امامان جماعت و مبلغین نخبه داریم که آماده معرفی آنها به رسانه‌ها هستیم تا هم دیده شوند و هم الگوسازی شود.

وی درباره تعریف کار‌های مشترک با بنیاد شهید از آماده شدن تفاهمنامه با بنیاد شهید خبرداد.