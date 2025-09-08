باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در مراسم شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت به کشور‌های اسلامی گفت: ما علاقه‌مند هستیم که جایزه مصطفی به سمت حوزه‌های نوظهوری مانند حوزه‌های پزشکی و علوم فنی مهندسی جهت گیری شود به دلیل اینکه ما در گذشته یک اختلاف طبقاتی اقتصادی را درک می‌کردیم.

افشین با اظهار اینکه امروزه کشور‌ها در حوزه علم و فناوری دچار اختلاف طبقاتی شدند افزود: این موضوع در کشور‌های جهان اسلام باید با وجود همت و اتحاد بین آنها کاهش پیدا کند. یکی از راه‌های موجود در این زمینه، استفاده از فرصت‌های موجود در جایزه مصطفی است. این جایزه می‌تواند برای ایجاد همبستگی و زنجیره‌ای از تولید علم و فناوری که با همکاری یکپارچه جهان اسلام است به آن دست یابند.

او ادامه داد: به منظور توسعه‌های علمی، تصمیم بر تعریف یک گرنت ویژه برای محققین در داخل و خارج از ایران گرفته شده است. این گرنت یک میلیون دلاری به پروژه‌های مشترک میان اندیشمندان اسلامی اختصاص خواهد یافت و بنیاد ایران میزبانی این طرح را بر علم ملی خواهد داشت.

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور هدف این اقدام را پتانسیل‌های علمی اسلامی در هفته وحدت عنوان کرد و گفت: ششمین دوره جایزه مصطفی، به عنوان یک نهاد معتبر، جایگاهی در میان اسلامی پیدا کرده است و از دانشگاه‌ها و پژوهشگران دعوت می‌کنیم تا در این پروژه شرکت کنند و نامزد‌های خود را معرفی کنند.

او افزود: ما با همکاری‌های نوآورانه و فناورانه، به ویژه در حوزه‌های کوانتومی و هوش مصنوعی توسعه‌یافته و آماده‌سازی پروژه‌های مشترکی را تعریف می‌کنیم.

افشین بر مقدمه بنیاد علم و مصطفی برای ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی مشترک با جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: ما منابع خود را به این موضوع اختصاص داده و در ارتباط با همکاری‌های علمی و اسلامی از کشور‌های جهان اسلام نیز برای بهبود زیر ساخت‌های آزمایشگاهی دعوت می‌کنیم.

در پایان، معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از همه حاضران تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که این همکاری‌ها به پیشرفت علم و فناوری در اسلامی کمک شایانی کند.