«ژانا آندریاسیان» وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در سومین روز سفری که به ایران داشت به دیدار دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ژانا آندریاسیان» وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان امروز صبح (دوشنبه ۱۷ شهریور) به همراه معاونانش نشستی دوستانه با دنیامالی داشت تا در خصوص تقویت همکاری‌های حوزه‌های ورزش و جوانان میان دو کشور گفت‌و‌گو کند.

این جلسه با صحبت‌های وزیر ورزش و جوانان ایران آغاز شد. دنیامالی ضمن خیر مقدم به «ژانا آندریاسیان» و هیات همراه وی گفت: رابطه میان مردم ایران و ارمنستان یک ریشه تاریخی، فرهنگی و تمدنی دارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز رابطه دو کشور از پویایی برخوردار بوده و سیر صعودی داشته است. در حال حاضر نیز بین مقامات سیاسی ایران و ارمنستان رایزنی‌های مستمر و نزدیکی در جریان است و روابط ما در بخش‌های متنوعی نظیر اقتصادی، حمل‌ونقل، انرژی، علم و فرهنگ، نظامی و امنیتی و موضوعات منطقه‌ای رضایت بخش بوده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سفر یک ماه پیش رئیس جمهور، مسعود پزشکیان به جمهوری ارمنستان و دیدار با همتای خود افزود: رئیس جمهور ایران به توسعه روابط با ارمنستان در همه ابعاد و در سطح راهبردی اعتقاد دارد. ایران همواره از تمامیت ارضی ارمنستان با صراحت حمایت کرده و این یک سیاست ثابت و بدون تغییر است. برای ایران صلح در حوزه قفقاز یک اولویت استراتژیک است. ما همچنان از صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پشتیبانی می‌کنیم. در دیدار دکتر پزشکیان با «وهاگن خاچاتوریان»، ١٢ سند همکاری در محور‌های مختلف به امضا رسیده است و روسای جمهور به تواق رسیدند که معاعهده شرکت جامع بین دو کشور آماده و امضا شود. یقینا این سفر‌ها و گفت‌و‌گو‌ها به تربیت درک متقابل دو کشور کمک می‌کند.

وی در ادامه در خصوص تبادلات ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نیز خاطرنشان کرد: ما همیشه با دوستان و همکاران ارامنه ارتباط خوبی در زمینه مرادوات ورزشی داشته‌ایم، اما این همکاری‌ها می‌تواند بهتر از این هم باشد. این که شطرنج جز منابع درسی در ارمنستان است وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ایران می‌توانند از تجارب ارمنستان در این بخش استفاده کند. کشتی، وزنه‌برداری، جودو، ژیمناستیک و بوکس سایر رشته‌هایی هستند که میان ما اشتراکاتی وجود دارد و می‌توانیم از پتانسیل هم استفاده کنیم. کشتی ایران یکی از مدرن‌ترین کمپ‌های تمرینی و سالن مسابقات را در دنیا دارد، امیدواریم که شرایط فراهم شود تا تیم‌های ملی کشتی ارمنستان از این ظرفیت بهره ببرند.

دنیامالی اشاره خاصی هم به ورزش زورخانه و پهلوانی کرد و تصریح کرد: یکی دیگر از بحث‌های ما در توسعه ارتباطات ورزشی با ارمنستان، ورزش‌های بومی، ملی و آیینی است. من خودم از کسانی هستم که در تاسیس نهاد بین‌المللی ورزش زورخانه‌ای تلاش‌های زیادی را انجام دادم و هر سالانه هیات‌های زیادی را به ارمنستان برای حضور در فستیوال‌های ورزشی اعزام کردیم و علاقه‌مندیم در این زمینه نیز خدماتی را در ارمنستان برپا کنیم.

وزیر ورزش و جوانان در پایان با بیان این که یکی دیگر از راه‌های تبادل همکاری میان جمهوری اسلامی و ایران و ارمنستان استفاده از ظرفیت استان‌های همجوار است، گفت: ما برای این که بهتر بتوانیم از ظرفیت کشور‌های همسایه خود در زمینه‌های ورزش و جوانان استفاده کنیم و اقدامات عملیاتی داشته باشیم به استانداران در استان‌های همجوار این اختیار دادیم که همکاری خود را با کشور‌های همسایه داشته باشند.

وی یادآور شد: طبیعتا ارمنستان هم جز یکی از کشور‌های همسایه ما است که علاقه‌مندی زیادی به ایجاد روابط نزدیک با آن داریم. در حوزه جوانان نیز این آمادگی را داریم جشنواره‌ها و رویداد‌های مشترکی را در هفته‌های دوستی بین دو کشور داشته باشیم. توانمندسازی شغلی و مهارت آموزی و تاسیس خانه‌های جوان، توسعه سمن‌ها از دیگر محور‌هایی است که می‌تواند زمینه شراکت و همکاری میان ایران و ارمنستان باشد.

