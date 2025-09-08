عملیات ضدصهیونیستی در غرب قدس اشغالی ۶ کشته بر جا گذاشت و حال چند زخمی وخیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد در پی تیراندازی دو فرد مسلح در منطقه‌ای در شمال غرب قدس، درست بیرون یک شهرک غیرقانونی حداقل ۶ نفر کشته شده اند.

پلیس اسرائیل اعلام کرد که عاملان تیراندازی را کشته است. این تیراندازی در یک تقاطع اصلی در ورودی شمالی قدس، در جاده‌ای که به شهرک‌های صهیونیست نشین واقع در شرق قدس اشغالی منتهی می‌شود، رخ داد.

اینها جاده‌های اصلی در غرب قدس اشغالی هستند و پلیس همچنین می‌گوید که تک تک جاده‌هایی را که به این منطقه منتهی می‌شوند، مسدود کرده است.

پلیس اسرائیل می‌گوید جاده‌هایی که به راموت و بخش‌هایی از غرب قدس و شهرک‌های غیرقانونی در این منطقه منتهی می‌شوند، بسته شده‌اند، همچنان مسدود خواهند ماند. 

خدمات آمبولانس می‌گوید که آنها هنوز در منطقه به دنبال افرادی هستند که ممکن است مجروح شده باشند.

خدمات آمبولانس پیش از این اعلام کرده بود که ۱۵ نفر زخمی شده‌اند و حداقل پنج نفر در اثر جراحات ناشی از گلوله در وضعیت وخیمی قرار دارند. امدادگرانی که به محل حادثه رسیدند، قربانیانی را یافتند که روی جاده و پیاده‌رو نزدیک ایستگاه اتوبوس افتاده بودند و برخی از آنها بیهوش بودند.

شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد: در آخرین وضعیت مجروحان ۶ نفر در وضعیت وخیم، ۲ نفر در وضعیت متوسط، ۳ نفر در وضعیت خفیف و ۳ نفر دچار اضطراب شده‌اند.

منبع: الجزیره

Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چقدر زیبا ومسرت بخش ودلنواز
۰
۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
الحمدالله
فقط این روش در مقابل تروریست صهیونیست جواب میده
طبق حضرت موسی
چشم در مقابل چشم
ترور در مقابل ترور
به همین نحو پیش روید تا پیروز شوید
۲
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
الحمدلله
