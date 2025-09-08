باشگاه خبرنگاران جوان؛امیرحسین نیکوسخن _احمد ورمزیاری بازیکن قمی تیمی ملی مینی گلف که سابقه کسب عناوین متعدد تیمی و انفرادی کشوری را دارد، گفت: متاسفانه حمایتی از ورزشکاران عنوان دار استان صورت نمی‌گیرد. حتی برای اعزام به مسابقات کشوری حمایت نمیشویم.مثلا در یک مورد به ما گفته شد که هزینه مسابقات را شخصا پرداخت کنید و با ارائه رسید مبلغ را دریافت کنید!

او افزود: حتی برای کسب عناوین به ما پاداشی داده نمی‌شود! مگر پادا‌ش ناچیزی که پس از قهرمانی توسط برگزار کننده مسابقات دریافت میکنیم که غالبا ناچیز است. او درباره مدت زمان اردو نیز گفت: معمولا ما وقتی به اردو میرویم برای چندین روز می‌مانیم همین مسئله باعث شده است که ما وقت کافی نداشته باشیم و اگر کسی شغل آزاد نداشته باشد زندگی اش دچار مشکل می‌شود.

یکی از بازیکنان سابق لیگ برتری فوتسال نیز گفت: به دلیل قرارداد‌های با ارزش پایین و اردو‌های طولانی مدت، عده‌ای از بازیکنان دچار مشکل شده‌اند.

جذب حامی مالی؛ راه حل برون رفت از مالی ورزشکاران

حسین رضایی کارشناس مسائل ورزشی گفت: وضعیت بد مالی بیشتر ورزشکاران و عدم حمایت از آنان، مخصوصا ملی پوشان باعث شده است یک ورزشکار نتواند آنچنان که شایسته است روی فعالیت اصلی خود تمرکز کند.

او درباره راه حل برون رفت از این مشکلات گفت: ابتدا باید ورز‌ش هارا به دو دسته تقسیم کنیم. ورزش‌هایی که حامی مالی دارند و ورزش‌هایی که حامی مالی ندارند.

ورزش‌هایی که توانایی جذب حامی مالی دارند اگر سیستم توزیع درستی صورت گیرد می‌توانند از ورزشکاران حمایت کنند. اما از آنجایی که غالبا ورزش استان توانایی جذب حامی مالی را ندارد پس ابتدا باید به سراغ پیدا کردن حامی مالی رفت.

او افزود: مورد بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد آن است که ملی پوشان و کسانی که احتمال می‌رود شانس کسب مدال قهرمانی در آوردگاه‌های بین المللی باشند علاوه برتیم ملی باید از طرف اداره کل و هیئت‌ها مورد حمایت قرار بگیرند که البته این امر به بودجه هنگفتی نیاز دارد.

او ادامه داد: مسلما این میزان بودجه دولتی تقریبا غیرممکن است که همانطور که پیشتر عرض کردم باید به سراغ پیداکردن حامی مالی رفت.