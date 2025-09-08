باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین در نشست مشترک با مدیران کل تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی، بر تسریع عملیات اجرایی و تحویل واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان تاکید و بر کاهش هزینه‌ها برای متقاضیان در این حوزه را به عنوان اولویت اصلی برشمرد.

وی با بیان اینکه مردم از ما نه وعده بلکه اقدام می‌خواهند، افزود: هیچ طرح عمرانی نباید به دلایل مختلف یا بروکراسی متوقف شود و باید با ایجاد یک نگاه واحد و مشترک بین دستگاه‌های اجرایی، پاسخگوی مردم باشیم.

خمسه با اشاره به دغدغه اصلی متقاضیان که شامل افزایش هزینه و تاخیر در تحویل پروژه‌ها است، اضافه کرد: سرعت عمل در عین رعایت کیفیت نیز باید مورد توجه جدی قرار گرفته و عملیات عمرانی به طور جدی پیگیری شود تا با کاهش هزینه برای متاقضیان موجب افزایش رضایت آنها شویم.

به گفته این مسئول، پیگیری‌های صورت گرفته در راستای مطالبات متقاضیان منجر به اصلاح فضا‌های مشترک مسکن ملی و در نهایت کاهش هزینه متقاضیان شده است.

وی افزود: پیگیری مشکلات و موانع طرح‌ها بایستی بدون واسطه و با حضور مستقیم در میان مردم و پروژه‌ها صورت گیرد تا دغدغه متقاضیان به سرعت رفع شود و محدودیت‌ها و مشکلات اجرایی نیز باید شفاف و صادقانه به مردم اطلاع رسانی شود.

خمسه ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: پیگیری مستمر مطالبات مردم و پایش روزانه اقدامات مسوولان در دستور کار سازمان بازرسی کل قرار داشته و با توجه به پرونده مفتوحه در این مرجع، تساهل‌های صورت گرفته در این خصوص در حال بررسی بوده که گزارش آن به مبادی ذیصلاح جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

بازرس کل استان قزوین بیان کرد: فرمانداران شهرستان‌های هدف نیز موظفند در رفع موانع، مشارکت مسولانه داشته و پیگیری در آماده سازی و تحویل واحد‌های مسکن ملی را در اولویت برنامه و کار‌های خود قرار دهند.

براساس آخرین آمار ارایه شده توسط بنیاد مسکن، از ۲ هزار و ۴۱۶ واحد موجود در چهار پروژه، یک هزار و ۵۸۴ واحد آماده تحویل بوده و متوسط پیشرفت طرح‌ها نیز ۹۸ درصد اعلام شده، همچنین در حوزه راه و شهرسازی، از پنج هزار و ۳۴۸ واحد، تنها ۲۷۰ متقاضی به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که این رقم پایین بوده و نیازمند کار بیشتر است.

منبع: ایرنا