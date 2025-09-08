مدیر اداره توسعه و تدوین مقرارت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد: از امروز ۱۷ با هدف انتظام بخشی به تعداد برگه‌های چک، محدودیت‌هایی روی تعداد برگه‌های چک صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمنه نادعلی زاده روز دوشنبه اظهار داشت: در شیوه جدید در سال نخست شخص حقیقی با مراجعه به بانک ۱۰ برگ به صورت کاغذی و ۱۰ برگ به صورت الکترونیک دریافت می‌کند. در مراجعه بعدی در سال نخست که منوط به اینکه ۸۰ درصد برگه‌های چک قبلیش پاس شده باشد یا به بانک برگشت شده باشد، دسته چک ۱۰ برگه بعدی را دریافت می‌کند.

نادعلی زاده ادامه داد: در صورتی که مشتری شخصیت حقوقی باشد، در صورتی که در سال نخست برای دریافت دسته چک به بانک مراجعه کند، دسته چک ۲۵ برگی کاغذی و همچنین دسته چک ۲۵ برگی الکترونیک دریافت می‌کند. این محدودیت در سال اول برای شخصیت حقیقی و حقیوقی لحاظ می‌شود و در سال‌های بعدی تعداد برگه‌های چک افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: از سال دوم نیز تعداد برگه چک باتوجه به کارکرد فرد قابل افزایش است. برای نمونه در خصوص شخصیت‌های حقیقی این تعداد تا حداکثر ۲۵ برگ و در خصوص مشتریان حقوقی هم بانک باتوجه به شرایط آنها می‌تواند تصمیم‌گیری لاز را انجام دهد.

نادعلی زاده با بیان اینکه بانک مرکزی برای اعتباربخشی به دسته چک برنامه‌های مدون و مشخصی را ارائه کرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی در گام نخست شیوه نامه سقف اعتباری مصرح در قانون اصلاح قانون صدور چک را به تازگی تصویب کرده و این مهم را به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد. همچنین از امروز ۱۷ شهریور ماه نیز دستورالعمل جامعی در خصوص تعداد برگه‌های دسته چک را اجرایی خواهد کرد.

به گفته وی این کنترل کاملاً به صورت سیستمی انجام می‌شود و عامل انسانی حذف از این فرایند می‌شود.

امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک پیش از دریافت آن در ۱۴ بانک

نادعلی زاده درباره ارائه خدمت سرویس استعلام پیش از تأیید یا رد چک تصریح کرد: با توجه به ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی و شبکه بانکی مکلفند اطلاعات چک‌های در راه و چک‌های برگشتی صادرکننده چک را به اطلاع ذی نفع برسانند، براین اساس در بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است، تأکید شده است که سرویس استعلامی مذکور قبل از تایید چک به ذینفع ارائه شود و به صورت خودکار مشتری بتواند اطلاعات را دریافت کند و سپس درباره دریافت چک یا عدم دریافت چک تصمیم گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: یکسان سازی و یکپارچه سازی اطلاعات یاد شده توسط ۱۴ بانک اقتصادنوین، آینده، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، رفاه، سامان، صادرات، قرض الحسنه رسالت، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت و موسسه ملل تاکنون اجرایی شده است و هر کدام از این بانک‌ها از طرق مختلف اینترنت بانک یا همراه بانک نسبت به ارائه این خدمت اقدام کرده‌اند. البته سرویس استعلامی مذکور به صورت مجزا نیز در اختیار مشتریان شبکه بانکی هست و می‌توانند از آن استفاده کنند.

امکان برخورداری از خدمات غیرحضوری چک الکترونیک در ۱۱ بانک

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص آخرین آمار چک‌های الکترونیک گفت: چک‌های الکترونیک در حال حاضر به صورت بانکی یا درون بانکی توسط شبکه بانکی و به صورت حضوری و غیرحضوری پذیرش می‌شوند. براین اساس همه بانک‌ها به صورت حضوری چک‌ها را پذیرش می‌کنند و واگذاری را انجام می‌دهند و در صورت قابل وصول بودن چک، پول را به ذی نفع تحویل می‌دهند.

وی افزود: همچنین به صورت غیرحضوری نیز ۱۱ بانک اقتصادنوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه، صادرات، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، ملت و ملی این خدمت را ارائه می‌دهند. مابقی بانک‌ها نیز مکلفند که به تدریج این خدمت را به مشتریان خود ارائه کنند. به بیان دیگر این خدمت نوعی خدمت ارزش افزوده است. در این باره آنچه حائز اهمیت است وصول چک است که همه بانک‌ها ملزم به وصول چک هستند.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: دسته چک ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین می‌شود؟
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
فراهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
سقف پرداخت وام خرد به ۴۰۰ و قرض الحسنه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم