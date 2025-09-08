باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید شاهسواری مدیرعامل شرکت آزاد راه تهران _ شمال در خصوص طولانی شدن مدت اجرای پروژه آزادراه تهران - شمال اظهار داشت: این پروژه اکنون نزدیک به ۳۰ سال است که در حال اجراست. قرارداد اولین پروژه بحث مصوب هیئت وزیران در سال ۷۵ اخذ شد، اما به دلیل عدم اخذ مجوزات زیست‌محیطی و تملک و آزادسازی اراضی، عملاً تا سال ۸۲ کاری در این بخش انجام نشد.

وی ادامه داد: این موضوع منجر به قرارداد متمم در سال ۸۲ شد که به عملیات اجرایی در دو منطقه ۴ آزادراه تهران - شمال و منطقه یک منجر گردید.

او بیان کرد: این دو منطقه از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و واگذاری به یک کنسرسیوم چینی انجام شد، اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، روند طولانی شدن پروژه فاینانس و بحث‌های مجوزهای مربوطه عملاً تا سال ۹۳ کار خاصی در پروژه انجام نشد. شاید در حدود ۲۵ درصد از منطقه یک توسط شرکت‌های چینی اجرایی گردید و منطقه چهارم نیز تا سال ۹۴ به اتمام رسید.

شاهسواری اظهار داشت: در سال ۹۳، با تصمیمی که میان وزیر محترم وقت وزارت راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان صورت گرفت، عملاً استارت پروژه آغاز شد. پیمانکار چینی فصل مشترک را انجام داد و در سال ۹۴ کار به شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی واگذار شد.

او بیان کرد:می‌توان گفت که رسماً کار اصلی احداث پروژه از سال ۹۴ آغاز گردیده است. با توجه به محدودیت منابع، اولویت بر تکمیل منطقه ۱ و سپس اجرای منطقه ۲ اختصاص پیدا کرد.