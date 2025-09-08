مدیرعامل شرکت آزادراه تهران_ شمال گفت: به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، روند طولانی شدن پروژه فاینانس و بحث‌های مجوز‌های مربوطه عملاً تا سال ۹۳ کار خاصی در پروژه انجام نشد و تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید شاهسواری مدیرعامل شرکت آزاد راه تهران _ شمال در خصوص طولانی شدن مدت اجرای پروژه آزادراه تهران - شمال اظهار داشت: این پروژه اکنون نزدیک به ۳۰ سال است که در حال اجراست. قرارداد اولین پروژه بحث مصوب هیئت وزیران در سال ۷۵ اخذ شد، اما به دلیل عدم اخذ مجوزات زیست‌محیطی و تملک و آزادسازی اراضی، عملاً تا سال ۸۲ کاری در این بخش انجام نشد.

وی ادامه داد: این موضوع منجر به قرارداد متمم در سال ۸۲ شد که به عملیات اجرایی در دو منطقه ۴ آزادراه تهران - شمال و منطقه یک منجر گردید. 

او بیان کرد: این دو منطقه از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و واگذاری به یک کنسرسیوم چینی انجام شد، اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمد، روند طولانی شدن پروژه فاینانس و بحث‌های مجوزهای مربوطه عملاً تا سال ۹۳ کار خاصی در پروژه انجام نشد. شاید در حدود ۲۵ درصد از منطقه یک توسط شرکت‌های چینی اجرایی گردید و منطقه چهارم نیز تا سال ۹۴ به اتمام رسید. 

شاهسواری اظهار داشت: در سال ۹۳، با تصمیمی که میان وزیر محترم وقت وزارت راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مستضعفان صورت گرفت، عملاً استارت پروژه آغاز شد. پیمانکار چینی فصل مشترک را انجام داد و در سال ۹۴ کار به شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی واگذار شد.

او بیان کرد:می‌توان گفت که رسماً کار اصلی احداث پروژه از سال ۹۴ آغاز گردیده است. با توجه به محدودیت منابع، اولویت بر تکمیل منطقه ۱ و سپس اجرای منطقه ۲ اختصاص پیدا کرد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزاد راه
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۰۹:۱۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
دلیل اصلی طولانی شدن این پروژه و دیگر طرح های عمرانی کشور ، بخاطر این است که ثروت این مملکت در کشور‌ها و گروه های خارجی هزینه می شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خالق دوستان
۲۳:۳۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ملت میگن چجوری از سال 90 یا حتی یک ساله میشه دهها شهر موشکی با تونل های بزرگ ساخت اما همون امکانات برای رفاه مردم 40سال هنوز راه نیفتاد با اونهمه صرفه درمصرف بنزین که پول 5 سال صرفه جویی برابر با ساخت ازادراه هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بودجههههه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اگه پروژه ای چه درداخل شهروچه خارج شهرانجام میدیدهرچه قدرمی تونیددردرست انجام دادن ونظم بخشیدن وزیبا وآراسته ساختن آن تلاش کنید چرا که شایدتا چندده ساله دیگه دست بهش نخوره پس هرچه می تونید قشنگ ودرست ومنظم وباشکوه بسازید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
علت ندارد اقایان از بی قانونی و بی صاحبی مملکت استفاده کرده این پروژ ها را به کسانی می دهند که برای هفت پشتشان منبع در امد باشد نه تمام کردن کار
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دختر 6 ساله ام می گفت سفره پهن هست چه عجله ای هست
۰
۷
پاسخ دادن
