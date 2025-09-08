باشگاه خبرنگاران جوان - زهره پاپی روز دوشنبه هدف از تدوین شیوه نامه سقف اعتباری چک را اعتباربخشی به دسته چک عنوان کرد و گفت: این شیوه نامه که براساس ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک تهیه و تدوین شده است، هماکنون به تصویب هیأت عالی رسیده و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
مدیر اداره سامانههای تنظیم گری و نظارت بانک گفت: مطابق این شیوه نامه سقف اعتباری اشخاصی که چکی را در سامانه ثبت میکنند، بنا به فعالیت گذشته شخص و شاخصهای دیگری همچون چکهای برگشتی، چکهای صادر شده پیشین، تسهیلات و تعهدات دریافت شده از سوی او، ضمانت ها، مالیات پرداختی و تراکنشهای مالی وی تعیین میشود.
پاپی افزود: مطابق ماده ۲۱ قانون چک، مبلغ چک صادره از سوی مشتریان نباید از میزان اختلاف سقف اعتباری وی و چکهایی که تا لحظه صدور چک جدید تسویه نشده بیشتر باشد. به بیان دیگر سامانه اجازه ثبت چکی بالاتر از میزان مبلغ سقف اعتباری فرد با شرایط فوق را نخواهد داد.
منبع: بانک مرکزی