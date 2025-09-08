باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برگزاری نشست هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر (ص) + فیلم

هفته وحدت امسال، با هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر گرامی اسلام مقارن شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین نشست تخصصی ششمین کنگره جهانی امام رضا (ع) با موضوع حقوق و کرامت انسانی از منظر پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع) برگزار شد.

جمعی از اندیشمندان و محققان جهان اسلام در این نشست حاضر بودند.

 

