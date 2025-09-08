برگزاری نشست هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر (ص) + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u0634\u0634\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u0646\u06af\u0631\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0648 \u06a9\u0631\u0627\u0645\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0638\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u0627\u06a9\u0631\u0645 (\u0635) \u0648 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u062d\u0642\u0642\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n