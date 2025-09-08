باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز، در نشست خبری صبح امروز با خبرنگاران با انتقاد از راندمان پایین ۴۵ درصدی آبیاری در این استان، بر ضرورت مشارکت دولت و مردم برای احیای آبخوانها تأکید کرد و نقش رسانهها را در ارتقای آگاهی عمومی درباره بحران آب حیاتی دانست.
نجفیان،با اشاره به پیشرفتهای تکنولوژیکی کشور، راندمان ۴۵ درصدی آبیاری در این استان را غیرقابلقبول توصیف کرد.
وی اظهار داشت: با وجود پیشرفتهای فناوری در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب، این سطح از راندمان نشاندهنده نیاز مبرم به اصلاح روشهای آبیاری و بهینهسازی مصرف آب است.
نجفیان با تأکید بر اهمیت احیای آبخوانهای زیرزمینی افزود: در صورت همکاری و مشارکت فعال دولت و مردم، امکان بازسازی و احیای آبخوانهای استان وجود دارد. این امر مستلزم برنامهریزی دقیق و اجرای طرحهای پایدار در مدیریت منابع آبی است.