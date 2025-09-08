سرپرست اداره کل صمت استان مازندران از آغاز طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سلیمان علیجان نژاد سرپرست اداره کل صمت استان مازندران گفت: با توجه به در پیش رو بودن بازگشایی مدارس و افزایش تقاضا برای خرید انواع نوشت افزار، لوازم آموزشی، کیف و کفش، پوشاک و ... طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از روز ۱۵ شهریور ماه در استان مازندران آغاز شده است.

او افزود: این نظارت شامل حلقه‌های زنجیره‌ی تولید، تامین و عرضه این اقلام می‌شود.

علیجان نژاد با اعلام اینکه بازرسان این اداره کل به صورت جدی و ویژه در این ایام بر واحد‌های عرضه کننده این کالا‌ها نظارت خواهند داشت، گفت: با هر گونه سوء استفاده احتمالی برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

او افزود: شهروندان عزیز مازندرانی در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی می‌تواند مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.