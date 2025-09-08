باشگاه خبرنگاران جوان ؛مختار سلحشور در مراسم آغاز این دوره آموزشی، با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: فرصتهای آموزشی بخشی مهم از زندگی انسان هستند و بهرهگیری حداکثری از آنها سرمایهگذاری برای آینده به شمار میآید.
وی با اشاره به نقش محوری امدادگران در کاهش اثرات بحرانها و سوانح طبیعی، گفت: نیروهای امدادی همواره در خط مقدم خدمترسانی قرار دارند و مسئولیت خطیری در مدیریت حوادث برعهده دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان برگزاری چنین دورههایی را از نیازهای جدی سازمان دانست و افزود: این دورهها گامی مؤثر در رفع نواقص احتمالی و ارتقای توانمندیهای نیروهای عملیاتی است.
سلحشور با یادآوری حضور امدادگران هلالاحمر در جنگ ۱۲ روزه و تقدیم پنج شهید، بیان کرد: ایثار و فداکاری نیروهای ما در آن بحران برگ زرینی از تاریخ این جمعیت است و درسهای بزرگی برای امروز و آینده به همراه دارد.
منبع:هلال احمر هرمزگان