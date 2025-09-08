جانشین انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۱۲۹ بسته حاوی یک کیلو و ۵۲۰ گرم هروئین از معده یک مسافر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ رفعتی نژاد جانشین انتظامی شهرستان قاینات  گفت: مأموران کلانتری ۱۱ طالقانی شهرستان قاینات هنگام کنترل محور اصلی به یک دستگاه سواری مسافربری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازجویی و بررسی‌های به عمل آمده از مسافر سواری متوجه شدند که متهم اقدام به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

سرهنگ رفعتی نژاد اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۱۲۹ بسته حاوی یک کیلو و ۵۲۰ گرم هروئین از متهم که به صورت انباری جاساز شده بود را کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

