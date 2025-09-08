باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - جلال علمدار مدیر عامل آب و فالاب استان یزد در جمع خبرنگاران شهرستان یزد با اشاره به کم آبی در استان یزد گفت: در شرایطی که امسال قطعی برق داشتیم ولی با مدیریت تمام ذخایر آبی استان در هیچ نقطه ای از شهر یزد افت فشار آب نداشتیم.

وی افزود: ۵۰ درصد آب مصرفی شرب استان خارج از استان تامین می شود و در پیک مصرف شهر یزد سه هزار و ۵۰۰ لیتر بر ثانیه نیاز به آب شرب دارد.

علمدار افزود: با ادغام این حجم آب به منابع زیرزمینی و داشته‌های داخل حوزه نیاز مردم تأمین می‌شود که از حوزه و وابسته به کوهرنگ یا آب دریا است.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه در این لحظه سطح مخازن آب شرب به ۲ متر رسیده است و سطح این پایداری نیز پس از بهره‌برداری حجم ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن جدید تا آخر سال به تاب‌آوری تأمین آب شرب از ١٣ به ٣۶ ساعت می‌رسد.

تکمیل رینگ شهری یزد نیازمند اعتبار ٢ هزار میلیارد

علمدار در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد افت فشار و نبود کیفیت کافی در برخی مناطق شهر یزد افزود: برخی از نقاط شهر سختی، کیفیت و فشار آب یکسان نیست که این موضوع نیز پس از تکمیل رینگ شهری یزد بهبود پیدا خواهد کرد و تامین اعتبار ٢ هزار میلیاردی برای تکمیل این پروژه از ظرفیت‌های مختلف در باکم جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس و طلایی مقدم معاون عمرانی استاندار یزد در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف از توسعه رینگ شهری افزایش پایداری تأمین آب در مناطق مختلف شهر و تضمین دسترسی یکنواخت به آب در تمام نقاط است که کاهش قطعی‌ها و آمادگی برای رشد جمعیت مورد تأکید است.

علمدار با اشاره به طرح جامع آبرسانی به ۵۸ روستای محروم با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی و هزینه اجرایی هزارو 350میلیون ریال تصریح کرد: این طرح جمعیتی بالغ بر ۱۳ هزارو پانصد نفر را در پنج شهرستان تحت پوشش قرار داده و از جمله اقدامات مهم در راستای خدمات‌رسانی به مناطق کمتر توسعه‌یافته استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تعرض به خط انتقال آب شرب به استان گفت: پس از آخرین تعرض به خط انتقال آب شرب به استان و مشکلاتی که برای تأمین آب مصرفی و مورد نیاز مردم به وجود آمد، برنامه‌ریزی و تلاش بر این موضوع متمرکز شد که اقداماتی صورت گیرد تا سطح هیچ‌کدام از مخازن آب استان کاهش پیدا نکند و در پی هر نوع اختلالی بی‌آبی و افت فشار مشکل‌ساز نشود.

آماده‌سازی زیرساخت توزیع آب با چشم‌انداز ٣٠ ساله

مدیرعامل آبفای استان یزد خاطرنشان کرد: آماده‌سازی زیرساخت توزیع آب با چشم‌انداز ٣٠ ساله در نظر گرفته شده است که در شهرستان‌های میبد و اردکان به دلیل سختی بالای آب چاه‌ها اگر آب انتقالی نباشد منابع موجود برای شرب قابل‌استفاده نیست ازاین‌رو پروژه‌های انتقال آب نیز موردتوجه و تأکید است.

علمدار در ادامه به پروژه‌های تأمین آب شرب در شهرستان‌های اردکان و میبد به دلیل شرایط موجود اشاره و گفت: در شهرستان میبد، ۱۸ کیلومتر خط انتقال، ۸ حلقه چاه و مخزن ۱۰ هزارمترمکعبی در حال احداث است. در شهرستان تفت نیز مخزن ۱۰ هزارمترمکعبی با پیشرفت ۹۵ درصدی و هزینه ۴۱۰ میلیارد ریال در حال تکمیل است.

مدیرعامل آبفای استان یزد اظهار داشت: در شهرستان اردکان نیز مخزن پنج هزارمترمکعبی ترک آباد با پیشرفت ۷۷ درصدی و هزینه ۱۸۰ میلیارد ریال در حال اجراست. مجموعه این پروژه‌ها باهدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و تأمین پایدار آب شرب در سطح استان یزد طراحی شده‌و بخش قابل‌توجهی از آنها تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.