\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0631\u06a9\u0627\u062a \u0641\u06cc\u0632\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0628\u062f\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0645\u0631\u0647 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0647 \u0648 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u06a9 \u0642\u0631\u0627\u0631\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0627\u0645 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n