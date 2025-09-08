معاون کمیته امداد گفت: پرداخت حق بیمه برای ۵ میلیون مددجو ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- خدرویسی معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره پوشش بیمه تکمیلی مددجویان این نهاد توضیحاتی ارائه داد و گفت: پرداخت حق بیمه تکمیلی برای ۵ میلیون مددجو، ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر است که در قانون بودجه هیچ اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده است.

خدرویسی با بیان اینکه کمیته امداد خود نقش بیمه‌گر تکمیلی را ایفا می‌کند، اظهار داشت: به جای پرداخت حق بیمه به شرکت‌های بیمه، ما هزینه‌های مازاد درمان مددجویان را پس از بررسی اسناد و مدارک پزشکی به‌صورت مستقیم پرداخت می‌کنیم.

وی با اشاره به همکاری کمیته امداد با صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج افزود: در حال حاضر ۱۴۷ هزار و ۵۷۶ بیمار خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش کمیته امداد هستند که هزینه‌های درمانی آنها تا سقف ۷۰ میلیون تومان توسط کارشناسان و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان توسط مدیران کل استان‌ها پرداخت می‌شود.

معاون کمیته امداد با بیان اینکه هزینه‌های درمان این بیماران بسیار بالا است، گفت: برای پرداخت کامل هزینه‌های درمانی بیماران خاص به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما تاکنون ۹۰ میلیارد تومان صرف این منظور شده که با این مبلغ محدود سعی داریم خدمات‌رسانی را ادامه دهیم.

خدرویسی در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، کمیته امداد به حمایت از بیماران صعب‌العلاج و مددجویان خود ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند با مدیریت منابع موجود، خدمات درمانی مناسبی ارائه کند.