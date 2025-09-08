معاون کمیته امداد گفت: پرداخت حق بیمه برای ۵ میلیون مددجو ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- خدرویسی معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) درباره پوشش بیمه تکمیلی مددجویان این نهاد توضیحاتی ارائه داد و گفت: پرداخت حق بیمه تکمیلی برای ۵ میلیون مددجو، ماهانه حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر است که در قانون بودجه هیچ اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده است.

خدرویسی با بیان اینکه کمیته امداد خود نقش بیمه‌گر تکمیلی را ایفا می‌کند، اظهار داشت: به جای پرداخت حق بیمه به شرکت‌های بیمه، ما هزینه‌های مازاد درمان مددجویان را پس از بررسی اسناد و مدارک پزشکی به‌صورت مستقیم پرداخت می‌کنیم.

وی با اشاره به همکاری کمیته امداد با صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج افزود: در حال حاضر ۱۴۷ هزار و ۵۷۶ بیمار خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش کمیته امداد هستند که هزینه‌های درمانی آنها تا سقف ۷۰ میلیون تومان توسط کارشناسان و تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان توسط مدیران کل استان‌ها پرداخت می‌شود.

معاون کمیته امداد با بیان اینکه هزینه‌های درمان این بیماران بسیار بالا است، گفت: برای پرداخت کامل هزینه‌های درمانی بیماران خاص به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما تاکنون ۹۰ میلیارد تومان صرف این منظور شده که با این مبلغ محدود سعی داریم خدمات‌رسانی را ادامه دهیم.

خدرویسی در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، کمیته امداد به حمایت از بیماران صعب‌العلاج و مددجویان خود ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند با مدیریت منابع موجود، خدمات درمانی مناسبی ارائه کند.

برچسب ها: کمیته امداد امام خمینی(ره) ، مددجویان کمیته امداد ، بیمه تکمیلی
خبرهای مرتبط
اجرای طرح‌های نوین در حوزه توانمندسازی برای مددجویان البزی
افزایش ۴۳ درصدی منابع قرض‌الحسنه صندوق امداد ولایت
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) مطرح کرد؛
کمک ۲ هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد امام خمینی(ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
سلام من دخترم تحد پوشش بهزیستی هستش دندوناش خرابه باید با بیهوشی انجام بشه هر جا میبرم صد به بالا هزینه الان باید چکار کنم دخترم خیلی اذیت میشه از کجا بیارم تورو خدا رسيدگي کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سلام خسته نباشید من الان ۳۰ سالمه نه خونه دارم نه ماشین دارم نه عروسی کردم باید چیکار کنم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
زنی بی سرپرست بدون پول پیش تو خونه اقوام زندگی می کنم مستمری شما در ماه فقط ۱۰ورق قرص میشه ازاد می خرم به کجا میرسه زا ۷۰سال سن اواره و در بدر هستم همه چی تو کمیته پارتی بازی شده به من نوعی هیچی تعلق نمی گیره چون سنم بالاست باید سرم بزارم روی زمین بمیرم چرا کمک کنید تور خدا مارو بکشید
۰
۱
پاسخ دادن
Hong Kong
Amir
۱۵:۱۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
من مادرم ۷۲ ساله پا درد میگرن و کلی دردای دیگه کمیته امداد خرمشهر چرا مادرمو بیمه تامین اجتماعی نکرد الان حقوق هرماه ۱ تومن میگیره با این مبلغ چکار کنه
۱
۱
پاسخ دادن
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی