تصاویری از عملیات استشهادی اخیر در قدس اشغالی

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u06cc\u06a9 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0637\u0644\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0628\u0642 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0698\u06cc\u0645\u060c \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f \u06a9\u0634\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0634\u0647\u0627\u062f\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0647 \u06f5 \u0646\u0641\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n