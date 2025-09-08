باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویری از عملیات استشهادی اخیر در قدس اشغالی

حدود ۱۵ صهیونیست در یک عملیات شهادت طلبانه در تقاطع رامات در خیابان ییگال یادین در قدس اشغالی زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ساعات اخیر یک عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی اجرا شده است که طبق گزارش پلیس رژیم، تعداد کشته‌های این عملیات استشهادی تاکنون به ۵ نفر رسیده است.

