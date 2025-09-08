دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار اختصاص سهمیه ویژه به بانوان دانشمند در جایزه مصطفی شد و بر ضرورت همکاری کشور‌های اسلامی برای مقابله با بردگی علمی نوین تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) که امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در باغ نگارستان برگزار شد، از حضور مهمانان خارجی که از کشور‌های مختلف به ایران سفر کرده‌اند، قدردانی کرد و همکاری دانشمندان با بنیاد علم و فناوری مصطفی را گرامی داشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت برگزاری این نشست در هفته وحدت و همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام تأکید کرد و آن را نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های جایزه مصطفی دانست.

خسروپناه به سه نکته در این نشست اشاره کرد و گفت: نکته نخست، ضرورت توجه ویژه دولتمردان به‌ویژه وزرای علوم کشور‌های اسلامی به جایزه مصطفی است. مشارکت و همکاری در حوزه علم و فناوری می‌تواند نقش مهمی در تمدن‌سازی کشور‌های اسلامی ایفا کند.

وی نکته دوم را سرعت پیشرفت علم و فناوری‌های نوین عنوان کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی رشد علم بسیار سریع است و اگر کشور‌های اسلامی متحد عمل نکنند، در معرض نوعی بردگی علمی نوین قرار خواهند گرفت.

خسروپناه این بردگی نوین را بسیار خطرناک دانست و گفت: این بردگی شبیه به بیماری سرطانی است که تنها با پیشگیری به موقع قابل کنترل است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نکته سوم را اهمیت فلسفه، حکمت و اخلاق در علم و فناوری مطرح کرد و افزود: علم بدون پیوند با حکمت و اخلاق، حتی اگر منجر به بردگی علمی نشود، می‌تواند به بردگی اخلاقی منجر شود که تهدیدی جدی برای جوامع است.

او در ادامه به ضرورت توسعه یک الگوی حکمرانی علم و فناوری در کشور‌های اسلامی اشاره کرد و گفت: حکمرانی به معنای مدیریت فعال و مشارکت نخبگان در روند‌های نوین علمی است و تنها به مدیریت دولتی محدود نمی‌شود.

خسروپناه افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی اسناد مهمی در زمینه هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، مواد پیشرفته و امنیت غذایی تدوین کرده است که مسیر تمدن نوین اسلامی را هموار می‌کند.

او به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: اکنون ۳۲ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند، در حالی که پیش از انقلاب این آمار بسیار ناچیز بود. حضور بانوان جوان و دانشمند در مراکز پژوهشی مانند رویان، نشانه‌ای امیدوارکننده برای آینده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بانوان فعال در حوزه‌های علمی علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی، خانواده تشکیل داده‌اند و همسر و فرزند دارند، یعنی اصالت خانواده را حفظ کرده‌اند. آنها هم‌زمان در مسیر توحید علم و فناوری نیز مشارکت می‌کنند و نقش مؤثری دارند.

وی در پایان گفت: بر این اساس، پیشنهاد اختصاص سهمیه ویژه‌ای برای بانوان دانشمند در جایزه مصطفی، پیشنهادی ارزشمند است که امیدواریم به زودی محقق شود.

