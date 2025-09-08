وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در دیداری که با دنیامالی داشت، از همکاری همه جانبه این کشور برای توسعه ورزش شطرنج در مدارس ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ژانا آندریاسیان» وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان که چند روزی است به تهران سفر کرده، به دیدار وزیر ورزش و جوانان کشورمان آمد.

«ژانا آندریاسیان» در حالی صحبت هایش را شروع کرد که در ابتدا قدردان مهمان نوازی و استقبال گرم ایرانیان بود. او گفت: امروز سومین روز سفر من به تهران است. من در تمام دیدار‌هایی که در این چند روز داشتم، دیدم که بین مردم ایران و ارمنستان چقدر ارتباط صمیمانه وجود دارد. من این دوستی و یکرنگی را در اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید شیراز به وضوح دیدم.

آندریاسیان در ادامه به سندی همکاری میان دو کشور که اخیرا به امضا رسیده اشاره کرد و افزود: سفر یک ماه پیش دکتر پزشکیان به ارمنستان و ملاقات با رییس جمهور کشور ما، جنبه حیاتی و مهم داشت. در جریان این حضور، روابط ما با ماهیت راهبردی مورد تاکید قرار گرفت. اسناد امضا شده بین روسای جمهور دو کشور، مبین این قضیه است. همکاری‌ها در تمام زمینه‌ها در حال گسترش و شکوفایی هستند. نکته درخورتوجه اینجاست که قسمت اعظم این اسناد و توافقات، مربوط به حوزه وزارت من یعنی «آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش» است. اطمینان دارم این اسناد به وسیله سند همکاری در زمینه ورزش و جوانان، تکمیل‌تر خواهد شد.

او در تایید صحبت‌های وزیر ورزش ایران مبنی بر این که ایران و ارمنستان وجه اشتراک زیادی برای همکاری در حوزه‌های ورزش و جوانان دارند، ادامه داد: فرصت همکاری زیادی میان ما وجود دارد. در حال حاضر در برخی جهات این تبادلات وجود دارد، اما می‌تواند بیشتر از این هم باشد. امیدوارم شخص اول ورزش ایران در یک فرصت مناسب به ارمنستان بیاید و سند همکاری را در ورزش و جوانان منعقد کنیم.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در واکنش به پیشنهاد دکتر دنیامالی در خصوص استفاده ایران از ظرفیت شطرنج این کشور خاطر نشان کرد: شطرنج جز منابع درسی در ارمنستان است و در مدارس تدریس می‌شود. من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم که بتوانیم تجربیاتمان را در اختیار حوزه آموزش و پرورش ایران قرار بدهیم. بسیاری از شطرنجبازان قهرمان امروز ارمنستان، کسانی هستند که از درون مدارس کشف شدند. من حتما با وزیر آموزش و پرورش ایران هم در این سفر ملاقات خواهم داشت تا به رشد شطرنج در ایران کمک کنم.

او با بیان این که سیاست دولت جمهوری ارمنستان میزبانی از رقابت‌های جهانی در رشته‌های مختلف است، توضیح داد: دولت ما علاقه‌مند است که میزبانی رویداد‌های جهانی را بگیرد. یکی از آن رشته‌ها، وزنه برداری است. ایران از قدرت‌های بزرگ وزنه‌برداری در دنیاست و نتایج خوبی دارد. ما از دیدن ایرانی‌ها در مسابقات خیلی خوشحال می‌شویم. گرفتن این میزبانی‌ها موجب می‌شود تا ملت ایران به کشور ما بیایند و علاوه بر این که به توسعه صنعت گردشگری ما کمک شود، بیشتر به اشتراکات میان دو کشور هم برسیم.

آندریاسیان در پایان به اهمیت توجه به حوزه جوانان تاکید کرد و گفت: ما برای توسعه همکاری نیاز به مشارکت جوانان داریم. جذب جوانان انگیزه‌های تازه‌ای را در جامعه ایجاد می‌کند. خانه‌های جوانان ایران و ارمنستان می‌توانند مشترکا با هم همیاری کنند و در این خصوص، استفاده از ظرفیت استان‌های همجوار و مرزی بهترین فرصت است. همچنین برگزاری مسابقات و همایش‌های مختلف در ورزش‌های سنتی، بومی و محلی می‌تواند ایده خوبی برای ارتباط میان دستگاه ورزش و شناخت بیشتر از این رشته‌ها باشد.