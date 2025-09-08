باشگاه خبرنگاران جوان ؛در آیین اختتامیه این رویداد که روز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی و در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت مشهد مقدس برگزار شد، حسنی مشتاقی، کتابدار کتابخانه محمدرسول‌الله(ص) قشم، رتبه برتر و راحله کارگر، کتابدار کتابخانه علامه طباطبایی بندرعباس، عنوان شایسته تقدیر را کسب کردند.

این مراسم با حضور آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد و با معرفی برگزیدگان، از منتخبان تقدیر به عمل آمد.

بوت‌کمپ «طراحی خدمات برای نوجوانان» با هدف توانمندسازی کتابداران در شناسایی نیازها و تجربیات زیسته نوجوانان، در دو بخش مجازی و حضوری برگزار شد. از میان **۵۰۵۸ متقاضی** سراسر کشور، ۱۰۰ کتابدار منتخب از ۳۱ استان و ۸۳ شهرستان پس از ارزیابی، در کارگاه‌های تخصصی از جمله «تیم‌سازی»، «بخش‌بندی مشتریان»، «شناسایی مسأله»، «خلق پرسونا»، «نقشه سفر مشتری»، «ایده‌پردازی» و «پروتوتایپ و تست» شرکت کردند.

در پایان این دوره، ۱۵ کتابدار به عنوان برگزیده برتر و ۱۴ نفر شایسته تقدیر معرفی شدند که حضور دو کتابدار هرمزگان در جمع منتخبان، برگ زرینی دیگر بر افتخارات فرهنگی این استان رقم زد.

منبع:روابط عمومی کتابخانه های هرمزگان