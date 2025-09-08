باشگاه خبرنگاران جوان - در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه که امروز دوشنبه - ۱۷ شهریورماه - انجام شد، وزیر علوم از حضور همتای ارمنستانی خود در تهران قدردانی کرد.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش ارمنستان در این مراسم گفت که امضای این تفاهم‌نامه در راستای سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در ماه اوت بود.

آندراسیان اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور گسترش یابد.

وی ادامه داد: منابع مالی که دولت در اختیار پژوهش قرار می‌دهد چند برابر افزایش یافته است همچنین ما جوایز نقدی هم برای افرادی که در زمینه علمی کار می‌کنند در نظر گرفته‌ایم و از محققان و پژوهشگران دعوت می‌کنم در این برنامه‌ها همکاری کنند.

وزیر علوم ارمنستان افزود: دیگر علاقه مندی ما آموزش زبان ارمنی است، سوابق مشترک تاریخی بین دو کشور این اجازه را می‌دهد در این زمینه همکاری داشته باشیم و گواه آن شواهد تاریخی در تخت جمشید بود که مبین روابط دیرینه ایران و ارمنستان بوده و این سرمشق همکاری‌های ما است.

ژانا آندراسیان با بیان اینکه حضور ارامنه در ایران فرصت خوبی برای همکاری است، اظهار داشت: دولت ارمنستان برنامه خاصی دارد که کمک می‌کند در دانشکده‌ها آموزش زبان ارمنی داشته باشیم و اگر این علاقه مندی باشد در زمینه ایران شناسی و آموزش زبان هم همکاری می‌کنیم.

وی گفت: موضوع مهم که می‌خواهم به آن اشاره کنم ایجاد شهر و آکادمی علوم در ارمنستان است که در زمینه علوم فعالیت خواهد کرد. ما در آستانه تصویب قوانین جدیدی در زمینه علوم در ارمنستان هستیم و هدف ما این است که پیوند علم و تحقیقات را زیاد کنیم و بهره وری و رقابت آنها را گسترش دهیم و برای این امر نیازمند ایجاد شهرک علمی هستیم که محیط جدیدی است تا دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در شهر جدید فعالیت کنند.

وزیر علوم ارمنستان ادامه داد: ما در حال طراحی مقدماتی هستیم و در این محیط فرصت پذیرش دانشجوی خارجی را داریم و اطمینان دارم که این زمینه همکاری وجود دارد. در این زمینه هم کنفرانسی خواهیم داشت و از شما دعوت می‌کنم در این کنفرانس شرکت و دستاورد‌های علمی دانشگاه‌ها را ارائه کنید.

وی گفت: در این زمینه یادداشت تفاهمی هم داریم و اطمینان دارم هر چه این روند تسهیل شود دانشگاه‌ها بیشتر همکاری کنند. برای پیشبرد این هدف پیشنهاد می‌کنم کارگروهی تشکیل شود تا مشکلات و موانع استخراج و رفع شود

وزیر علوم، تحقیقات و آموزش و عالی نیز در ادامه با بیان اینکه با کمال میل آماده سفر به ارمنستان هستم، افزود: ما ظرفیت عظیم دانشگاهی و سابقه طولانی در همه حوزه‌های دانشگاهی داریم.

سیمایی تاکید کرد: همچنین تجربه خوبی در پارک‌های علم و فناوری داریم و از شما و دعوت می‌کنم از این پارک‌ها بازدید داشته باشید. ما می‌توانیم تجربیات خود را در خصوص پارک‌ها و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه در اختیار شما قرار دهیم.

وی افزود: خوشحال خواهیم شد پروژه‌های تحقیقاتی بین ایران و ارمنستان تشکیل شود.

وزیر علوم گفت: رفت و آمد استاد و دانشجو بین دو کشور همیشه بوده و ما استقبال می‌کنیم این موضوع تکامل یابد، اما مطلع باشید دانشگاه‌ها در ایران مستقل هستند و مستقیم با دانشگاه‌ها ارتباط می‌گیرند، اما وزارت علوم این ارتباط را تسهیل می‌کند و من هم موافق تشکیل کارگروه هستم.

سیمایی ادامه داد: دستور کار این کارگروه بررسی تفاهم نامه قبلی و استخراج موانع پیش روی عدم اجرای آن و برقراری شرایط اجرای تفاهم نامه جدید است تا در ملاقات بعدی شاهد پیشرفت کار و اجرای این تفاهم نامه باشیم.

ارا شاوردیان رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و ارمنستان نیز در این جلسه گفت که آمادگی داریم برای تسهیل روابط بین دو کشور کمک کنیم.

سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این مراسم گفت: ۲۱۷ دانشجوی ایرانی در ارمنستان مشغول به تحصیل هستند و انتظار داریم دانشجویان ارمنی هم برای تحصیل به ایران بیایند.