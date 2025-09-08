باشگاه خبرنگاران جوان ؛ دکتر کاظم توسلی با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سرپرست اداره کل فرودگاههای این استان شد.
توسلی از چهرههای باسابقه و آشنا در صنعت فرودگاهی کشور است و بیش از ۱۴ سال سابقه معاونت در فرودگاههای هرمزگان را در کارنامه دارد. وی همچنین دارای مدرک دکترای مدیریت منابع انسانی است.
استان هرمزگان با توجه به موقعیت راهبردی خود در جنوب کشور، نیازمند مدیریتی کارآمد، آیندهنگر و توانمند است و انتصاب دکتر توسلی میتواند افق تازهای در مسیر توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات فرودگاهی و افزایش تعاملات سازنده ایجاد کند.
پیش از این جمشید دلفاردی مسئولیت اداره کل فرودگاههای استان هرمزگان را بر عهده داشت.
منبع:روابط عمومی اداره کل فرودگاه های هرمزگان