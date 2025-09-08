مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور و رئیس رسانه ملی تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در جلسه شورای فرهنگی سازمان صداوسیما که با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه کشور و به صورت برخط برگزار شد این تفاهم‌نامه با حضور آیت الله اعرافی در صداوسیما مرکز قم و دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما هم از طریق ویدئوکنفرانس امضا شد.

احمد پهلوانیان با اشاره به سابقه تعاملات سازنده رسانه ملی و نهاد حوزه گفت: همکاری حوزه‌های علمیه و رسانه ملی همواره منشأ خیر و برکات فراوانی بوده است و این تفاهم‌نامه گامی بلند در مسیر ساماندهی، سازماندهی و ارتقای این تعاملات خواهد بود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، تولیدات رسانه‌ای، سیاست‌گذاری‌های محتوایی، تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز و مشارکت در نهاد‌های تصمیم‌ساز تقویت خواهد شد و هدف اصلی این توافق، ایجاد هم‌افزایی در راستای ارتقای سطح کیفی و محتوایی رسانه ملی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فکری حوزه‌های علمیه و صداوسیما خواهد بود.

در پایان این نشست طرفین ابراز امیدواری کردند که این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در تعاملات فزاینده و مؤثر بین حوزه‌های علمیه و سازمان صداوسیما باشد و زمینه‌ساز تحولات مثبت در عرصه فرهنگ و رسانه کشور شود.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: حوزه علمیه قم ، تفاهم نامه همکاری
