باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال صبح امروز دوشنبه (۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴) با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

 مراسم افتتاح رسمی باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال امروز با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان برگزار شد.

 باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر، از محدوده دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز امتداد یافته و مشتمل بر ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱.۷ کیلومتر و ۱۲ دستگاه پل به طول ۱.۳۵ کیلومتر است که در مجموع ۷۵ درصد از کل مسیر را تشکیل می‌دهد.

 باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال با انجام اقداماتی از جمله داکت بانک تأسیسات و پیاده‌رو به طول ۲۸ کیلومتر، نصب ۷۸ کیلومتر سینی کابل و ساپورت، ۳۵۰ کیلومتر کابل‌کشی و ۱۲ کیلومتر لوله آتش‌نشانی از لحاظ فنی و اجرایی از پروژه‌های شاخص عمرانی کشور به شمار می‌رود.

 از دیگر امکانات این مسیر می‌توان به نصب ۱۵۵ دستگاه دوربین نظارت تصویری و حفاظتی، ۸۰ دستگاه جت فن تهویه هوا، ۶۸۰۰ دستگاه پروژکتور تونلی و پیاده‌سازی کامل سامانه‌های روشنایی، تهویه، اطلاع‌رسانی و مرکز کنترل و نظارت تصویری اشاره کرد.

بر اساس مطالعات انجام شده با بهره‌برداری از این باند، سرعت سیر وسایل نقلیه به ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید و سالانه حدود ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

 پروژه ساخت باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال علاوه بر نقش مهم در کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات جاده‌ای و استهلاک خودروها و زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۲۵۰۰ نفر را نیز فراهم کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزاد راه
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
آغاز عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از قطعه سوم آزادراه تهران _ شمال تا پایان سال+ فیلم
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در ایستگاه پایانی قرار گرفت
فرهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
از آرد نانوایی در قنادی‌ها استفاده می‌شود؟+ فیلم
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
واردات ۷ هزار راس دام سبک و سنگین از پاکستان
رشد ۴.۴۷ درصدی برق تحویلی به سیمانی‌ها از ابتدای تابستان تا نیمه شهریورماه
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور
مذاکره با کشور‌های CIS برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران
آخرین اخبار
بهره‌برداری از ۲۰ کیلومتر محور قدیم تهران _ قم تا دو ماه آینده
پیامک‌های واریز سود سهام عدالت جعلی است؛ مراقب کلاهبرداران باشید
قیمت منطقی هرعدد تخم مرغ ۵ هزار و ۵۰۰ تومان
شیوه نامه سقف اعتباری چک در هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شد
علت طولانی شدن پروژه آزاد راه تهران _ شمال چیست؟
اعمال شرایط جدید صدور دسته چک از امروز
ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید منتشر شد
بسته ۳۰ همتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شناسایی پهنه‌های معدنی
فراخوان ثبت‌نام نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسی بین‌شهری در کشور
مذاکره با کشور‌های CIS برای سرمایه‌گذاری در بنادر ایران
علل رشد ۱۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی چیست؟
آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست/ عرضه محصولات پتروشیمی به ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی
سهم ۷۷ درصدی بورس انرژی در معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی
معاون رئیس‌جمهور: پیگیر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی هستیم
از آرد نانوایی در قنادی‌ها استفاده می‌شود؟+ فیلم
بیمه شخص ثالث راننده محور سال آینده اجرا خواهد شد؟+ فیلم
بارش باران در جنوب شرق و برخی مناطق شمالی کشور
۴۰ همت پروژه آماده کلنگ زنی در شهر فرودگاهی امام
بررسی راه‌های تقویت ترانزیت بین‌المللی و روابط ریلی ایران و ترکمنستان 
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
فرهم شدن امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه‌ طلا در مرکز مبادله/ امروز پیش فروش سکه آغاز می‌شود
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
افزایش تعداد پرواز‌های عمره به ۸ پرواز رفت وبرگشت ازمهرماه
کمبودی در عرضه مرغ نداریم
رشد ۴.۴۷ درصدی برق تحویلی به سیمانی‌ها از ابتدای تابستان تا نیمه شهریورماه
واردات ۷ هزار راس دام سبک و سنگین از پاکستان
قطعه دوم آزادراه تهران - شمال در ایستگاه پایانی قرار گرفت
سلب صلاحیت ۶ مدیر متخلف بیمه/ ضریب نفوذ بیمه امسال ۲.۳ درصد است
تدابیری پوشش بیمه‌ای خسارات خودروهای نامتعارف/ پرداخت هزار میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو طی چهار ماه ابتدایی سال
آغاز عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از قطعه سوم آزادراه تهران _ شمال تا پایان سال+ فیلم