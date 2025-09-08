مراسم افتتاح رسمی باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال امروز با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهوری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان برگزار شد.
باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر، از محدوده دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز امتداد یافته و مشتمل بر ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱.۷ کیلومتر و ۱۲ دستگاه پل به طول ۱.۳۵ کیلومتر است که در مجموع ۷۵ درصد از کل مسیر را تشکیل میدهد.
باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال با انجام اقداماتی از جمله داکت بانک تأسیسات و پیادهرو به طول ۲۸ کیلومتر، نصب ۷۸ کیلومتر سینی کابل و ساپورت، ۳۵۰ کیلومتر کابلکشی و ۱۲ کیلومتر لوله آتشنشانی از لحاظ فنی و اجرایی از پروژههای شاخص عمرانی کشور به شمار میرود.
از دیگر امکانات این مسیر میتوان به نصب ۱۵۵ دستگاه دوربین نظارت تصویری و حفاظتی، ۸۰ دستگاه جت فن تهویه هوا، ۶۸۰۰ دستگاه پروژکتور تونلی و پیادهسازی کامل سامانههای روشنایی، تهویه، اطلاعرسانی و مرکز کنترل و نظارت تصویری اشاره کرد.
بر اساس مطالعات انجام شده با بهرهبرداری از این باند، سرعت سیر وسایل نقلیه به ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید و سالانه حدود ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد.
پروژه ساخت باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال علاوه بر نقش مهم در کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات جادهای و استهلاک خودروها و زمینه اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۲۵۰۰ نفر را نیز فراهم کرده است.