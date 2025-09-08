باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار میشود.
تیم ملی کانوپولو مردان زیر ۲۱ سال ایران نماینده کشورمان در این رقابتها است.
این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در رقابتها شرکت خواهد کرد.
در بخش مردان زیر ۲۱ سال تیمهای چین، هنگکنگ، ژاپن، مالزی، سنگاپور، چین تایپه و تایلند حضور دارند.
این تیم صبح امروز ۱۷ شهریور برای حضور در مسابقات عازم مالزی شد.
منبع: فدراسیون قایقرانی