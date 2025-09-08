باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کریکت پاکستان با پیروزی قاطعانه و فاصله ۷۵ دوش در دیدار پایانی رقابت‌های سه‌جانبه شارجه، عنوان قهرمانی این تورنمنت را از آن خود کرد.

در این مسابقه که در ورزشگاه شارجه برگزار شد، پاکستان در بخش توپ‌زنی با از دست دادن هشت ویکت موفق به ثبت ۱۴۲ دوش شد.

در پاسخ، تیم ملی افغانستان در برابر توپ‌اندازی قوی پاکستان به رهبری محمد نواز که پنج ویکت به دست آورد، مقاومت چندانی نکرد و در تنها ۱۶ اوور با ۶۶ دوش تماماً آل‌اوت شد.

این سومین رویارویی دو تیم در این رقابت‌ها بود که با دو پیروزی پاکستان و یک پیروزی افغانستان همراه شد.

این تورنمنت به عنوان آمادگی برای مسابقات بین‌المللی آینده از جمله جام جهانی T20 برگزار شده بود. کارشناسان ورزشی با اشاره به شکست سنگین افغانستان، بر لزوم تقویت خط توپ‌زنی و افزایش تمرکز بازیکنان این تیم برای رقابت‌های آینده تأکید کردند.