پنجاه و دومین نشست و هم اندیشی کنشگران گردشگری مازندران در بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - صالحی مدیرعامل انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران هدف از برگزاری این نشست را رفع موانع حوزه صنعت گردشگری و تولید دانست و گفت: در این نشست‌ها مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی و کنشگران گردشگری با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس به همت دانشگاه مازندران و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران گرد هم می‌آیند تا موانع و مشکلات حوزه صنعت گردشگری و تولید را مطرح کنند

او افزود: مشکلات و موانع این حوزه از رامسر تا گلوگاه جمع‌آوری می‌شود و نهایتا در مجمع نمایندگان استان ارائه می‌شود تا تصمیمات لازم جهت رفع آنها گرفته شود.

مدیر عامل انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران با بیان اینکه این تشکل بزرگترین تشکل مردمی استان در حوزه گردشگری و تولید می‌باشد، گفت: این پنجاه و دومین نشستی است که طی ۵ سال از زمان شروع فعالیت انجمن تا به امروز برگزار گردیده و این انجمن که کاملا مردمی پایه‌گذاری شده بزرگترین تشکل مردمی در حوزه گردشگری و تولید استان مازندران است که توانست حلقه اتصال امنی را میان کنشگران گردشگری و نمایندگان مجلس و دولت برقرار کند.

او افزود: جدای برگزاری چنین نشست‌ها ما نشست‌های مجازی، کارگاه‌ها و سخنرانی‌هایی را برای اعضای انجمن در نظر می‌گیریم که در طی ایام‌های مختلف برگزار می‌گردد.

صالحی با تاکید بر اهمیت حضور مسئولین در این هم‌اندیشی‌های انجمن، گفت: یکی از تاثیرات مهم برگزاری چنین نشست‌ها ارائه مستقیم خواسته کنشگران و تولیدکنندگان به نمایندگان دولت و مجلس است و دیگر اینکه این عزیزان مسئول پس از پایان نشست یا در همان مکان و یا زمانی را تعیین می‌کنند تا کنشگر برای رفع دغدغه اش به خدمت آن مسئول برود که در موارد‌های مختلفی شاهد پیگیری و رفع دغدغه کنشگران و تولیدکنندگان از سوی این مسئولین بودیم.

مدیرعامل انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران با اشاره به برگزاری اولین همایش بین‌المللی مدیریت مقصد گردشگری به میزبانی بابلسر، افزود: به امید خدا در پایان آبان ماه سومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی مدیریت مقصد گردشگری در بابلسر برگزار می‌شود، رویدادی که انتظار می‌رود نقش پررنگی در معرفی و ایجاد فضایی مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در استان داشته باشد.