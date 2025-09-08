باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله مصطفی محامی روز دوشنبه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته تعاون، گفت: برخی تعاونی‌ها خدماتی در حد محدود ارائه می‌دهند که جای تقدیر دارد، اما انتظار از تعاونی‌ها فراتر از این است و باید نقش مهمی در جمع‌آوری سرمایه، رفع نیاز‌های استان و حتی کمک به کشور ایفا کنند.

وی با بیان اینکه اگر مدیریت صحیح باشد اعضای تعاونی نیز از منافع آن بهره‌مند خواهند شد، اظهار کرد: برخی تعاونی‌ها به‌جای ایفای نقش واقعی خود، عملکرد مطلوبی ندارند در حالی که باید بتوانند ساماندهی مناسبی در بازار داشته باشند و نیاز‌های جامعه را برطرف کنند.

امام جمعه زاهدان با تاکید بر اینکه باید مشکلات حوزه کار و کارگری حل شود، تصریح کرد: هرگونه افراط یا تفریط در حمایت از کارگر یا کارفرما به هر ۲ طرف آسیب می‌زند و در نهایت تولید متضرر می‌شود.

آیت‌الله محامی اضافه کرد: باید حد میانه‌ای در نظر گرفته شود تا هم کارگران رضایتمندی داشته باشند و هم کارفرمایان دچار ضرر نشوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری سیستان و بلوچستان طیف وسیعی از مردم را دربرمی‌گیرد، بیان کرد: رضایتمندی کارگران باعث افزایش انگیزه، بهره‌وری و سودرسانی به استان و کشور می‌شود.

امام جمعه زاهدان یکی از مشکلات مهم را آسیب دیدن فرهنگ کار در استان دانست و افزود: باید با آموزش‌های لازم در دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای زمینه تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای آینده استان فراهم شود.

آیت‌الله محامی با اشاره به ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان در حوزه صنعت، معدن، راه‌آهن و پتروشیمی تصریح کرد: نیاز است رشته‌های مورد نیاز برای آینده استان شناسایی و نیروی انسانی متناسب با آنها تربیت شود.

وی با تاکید بر اهمیت نقش تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: اگر تعاونی‌ها رشد کنند، روابط میان کارفرما و کارگر صمیمانه‌تر و برنامه‌ریزی‌های صحیح در حوزه رفاه و معیشت انجام شود، نتیجه آن بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم خواهد بود.

منبع دفتر امام جمعه زاهدان