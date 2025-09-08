باشگاه خبرنگاران جوان _ الله‌نظر شه‌بخش روز دوشنبه در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استانی، ضمن تبریک هفته تعاون و هفته وحدت، اظهار کرد: هفته تعاون امسال از یازدهم تا هفدهم شهریور با برنامه‌های متنوعی برگزار شد که از جمله آنها می‌توان به دیدار چهره به چهره با تعاونگران، برگزاری نشست‌های تخصصی، برپایی میز خدمت، حضور در مصلی‌های نماز جمعه و سخنرانی مسوولان اشاره کرد.

وی افزود: این مراسم به عنوان برنامه محوری هفته تعاون برگزار می‌شود که طی آن ۱۰ تعاونی برتر در گرایش‌های مختلف، براساس ارزیابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان تعاونی‌های برتر انتخاب و معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حال حاضر بیش‌از ۲ هزار و ۸۰۰ شرکت تعاونی با عضویت بیش‌از ۷۶ هزار نفر در استان فعال هستند که زمینه اشتغال ۶۱ هزار نفر را فراهم کردند؛ این شبکه وسیع مردمی و اقتصادی ظرفیت مهمی در توسعه استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونی‌های سیستان و بلوچستان گفت: میزان صادرات انجام‌شده از سوی تعاونی‌های استان از سال گذشته تاکنون بیش‌از ۲۴ میلیون دلار بوده و همچنین یک‌هزار و ۸۱۰ نفر ساعت آموزش رایگان برای توانمندسازی تعاونی‌ها و اعضای آنها برگزار شده است.

شه بخش ادامه داد: ۱۸ مورد حمایت ویژه از تعاونی‌های دهک‌های پایین درآمدی جامعه صورت گرفته و ۹ جلسه و کمیته تخصصی به منظور رفع مشکلات تعاونی‌ها برگزار شده است.

وی، هدف از برگزاری جشنواره‌ها و نشست‌ها را معرفی الگوی تعاونی‌ها و توسعه فرهنگ تعاون در میان آحاد جامعه در سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

تعاونی‌ها؛ بهترین الگو برای توسعه پایدار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: فرآیند انتخاب تعاونی‌های برتر امسال متفاوت از سال‌های گذشته بود؛ به این صورت که وزارتخانه از پانزدهم اردیبهشت فراخوانی صادر کرد و تعاونی‌ها در سامانه جامع تعاون نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کردند و پس از تکمیل پرسشنامه‌های کیفی، ارزیابی به صورت متمرکز در تهران انجام شد و استان نقشی در داوری نداشت.

وی افزود: خوشبختانه از میان ۱۸ گرایش، ۱۰ تعاونی سیستان و بلوچستان به عنوان تعاونی‌های برتر انتخاب شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

شه بخش تاکید کرد: بدون مشارکت مردم توسعه محقق نمی‌شود و باید به تعاونی‌ها بها دهیم، چرا که بهترین الگو برای توسعه پایدار همین تعاونی‌ها هستند.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان